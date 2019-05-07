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10:10 (мск), источник: РИА Новости

ВЦИОМ выяснил, как россияне относятся к акции «Бессмертный полк»

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Акция в память о Великой Отечественной войне «Бессмертный полк» вызывает у россиян гордость за страну, грусть и радость, рассматривается как дань памяти предков, свидетельствует опрос ВЦИОМ.

Источник: РИА Новости

Акция «Бессмертный полк» проводится в связи с Днем Победы в России и других странах. Это шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.

Согласно данным опроса, эта акция прежде всего вызывает гордость за страну, своих отцов и дедов у 42% опрошенных, для 21% это память о предках, для 11% — боль и грусть, для 10% — радость и счастье. Ещё 9% респондентов на вопрос, какие чувства вызывает акция «Бессмертный полк», ответили, что для них это «положительные, сильные эмоции». По 8% респондентов сообщили, что акция вызывает у них слезы и тревогу. Опрошенные могли дать несколько вариантов ответа.

К проведению акции «Бессмертный полк» положительно относится 95% россиян, отрицательно лишь 4%. Затруднился ответить 1% респондентов.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 3 мая 2019 года. В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1600 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ.

Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,2%.

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