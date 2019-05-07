Минобороны опубликовало документы об освобождении Севастополя от гитлеровцев

Министерство обороны России опубликовало на своем официальном сайте рассекреченные документы об освобождении Севастополя от гитлеровцев в 1944 году.
В мультимедийном разделе представлены схема германских оборонительных сооружений и базирования авиации в районе Севастополя с данными аэрофотосъемки 13 и 20 апреля 1944 года, редкие фотографии, справки, статьи из периодических изданий, свидетельствующие о кровопролитных боях за город. Среди исторических документов представлены показания пленного немецкого штабного врача Рудольфа Руттенштейнера.
После освобождения, напомнили в министерстве, в городе осталось всего семь зданий с крышами, а от довоенного населения в 112 тыс. человек — чуть более 2 тыс.
Севастополь был освобожден 9 мая 1944 года — в этот день бойцы 32-й гвардейской стрелковой дивизии водрузили знамя на Севастопольской панораме. «В час ночи 10 мая 1944 года Москва от имени Родины салютовала бойцам армии и флота 24 залпами из 324 орудий. Через 75 лет — 10 мая 2019 года — в Москве в парке Победы на Поклонной горе в 22:00 в ознаменование 75-й годовщины освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков также будет дан праздничный салют», — добавили в Минобороны.