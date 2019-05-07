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12:03 (мск), источник: Интерфакс

Только 3% россиян поверили в достоверность деклараций чиновников о доходах

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU — Только 3% опрошенных, по данным «Левада-центра», полагают, что высокопоставленные госчиновники и парламентарии дают в своих декларациях полные сведения о доходах и имуществе.

Источник: Reuters

Более трех четвертей (77%) граждан РФ придерживаются мнения, что высокопоставленные государственные чиновники, сенаторы и депутаты Госдумы в ежегодных декларациях не предоставляют полных данных о своих доходах и имуществе. Об этом свидетельствуют данные опроса «Левада-центра», поступившие в «Интерфакс».

Согласно результатам социологического исследования, 37% граждан уверены, что высокопоставленные должностные лица и парламентарии в декларациях указывают «ничтожно малую» часть информации о своем имуществе и доходах. 40% респондентов считают, что содержащаяся в декларациях информация отражает лишь незначительную часть реальных доходов и состояния указанных лиц.

Социологи отмечают, что удельный вес россиян, скептически оценивающих готовность госчиновников дать исчерпывающие сведения о своих доходах и имуществе, фактически не меняется с апреля 2010 года.

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Треть россиян испытывает удовлетворение от арестов высокопоставленных чиновников

Отвечая на вопрос социологов об арестах экс-министра открытого правительства Михаила Абызова и бывшего полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Виктора Ишаева, 31% участников опроса увидели в этом борьбу за передел сфер влияния между высокопоставленными чиновниками. 28% респондентов заявили, что эти аресты направлены на отвлечение внимания населения от реальных проблем в экономике. Борьбой с коррупцией это назвали 24% опрошенных граждан.

При этом опрос показал, что 40% россиян равнодушны к арестам и возбуждению уголовных дел в отношении высокопоставленных чиновников по обвинениям в мошенничестве, либо во взятках крупного размера. Чувство удовлетворения по поводу подобных действий испытывают 34% участников опроса.

Опрос проведен 18—23 апреля 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1625 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ.

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