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14:12 (мск), источник: ТАСС

В «Одноклассниках» 9 мая пройдет онлайн-акция «Бессмертный Полк»

Пользователи соцсети в День Победы смогут поделиться историями своей семьи и понаблюдать за парадом.

Источник: Проект Одноклассники

В «Одноклассниках» 9 мая пройдет онлайн-версия акции «Бессмертный полк», а также появится праздничная лента новостей. Об этом сообщается в блоге соцсети.

«Социальная сеть предложит пользователям поделиться архивными фотографиями своих родных и близких с хештегом #БессмертныйПолк2019 и создать собственную ленту памяти об участниках Великой Отечественной войны», — говорится в сообщении.

В специальную ленту новостей автоматически попадут все опубликованные поздравления, истории ветеранов и другой контент, посвященный Дню Победы.

Кроме того, во время голосовых и видеозвонков в режиме ожидания будет звучать песня «День Победы».

В «Одноклассниках» традиционно будут транслироваться Парад Победы и праздничный салют из нескольких городов. В спецприложении покажут трансляции, в частности, из Владивостока, Новосибирска, Красноярска, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Самары, Калининграда, Санкт-Петербурга и Москвы.

Источник: Проект Одноклассники
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