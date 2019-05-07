14:12 (мск), источник: ТАСС
В «Одноклассниках» 9 мая пройдет онлайн-акция «Бессмертный Полк»
Пользователи соцсети в День Победы смогут поделиться историями своей семьи и понаблюдать за парадом.
В «Одноклассниках» 9 мая пройдет
«Социальная сеть предложит пользователям поделиться архивными фотографиями своих родных и близких с хештегом #БессмертныйПолк2019 и создать собственную ленту памяти об участниках Великой Отечественной войны», — говорится в сообщении.
Кроме того, во время голосовых и видеозвонков в режиме ожидания будет звучать песня «День Победы».
В «Одноклассниках» традиционно будут транслироваться Парад Победы и праздничный салют из нескольких городов. В спецприложении покажут трансляции, в частности, из Владивостока, Новосибирска, Красноярска, Екатеринбурга,