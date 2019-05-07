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12:19 (мск), источник: Новости Mail.ru

Как выглядят «волшебные драконьи яйца» из дерева и смолы (фото)

Это нечто удивительное.

Австралийский художник Бен Уоркс уже много лет работает со смолой. Из нее он создает украшения, предметы интерьера и различный декор. Но в последнее время Уоркс занялся изготовлением «драконьих яиц» — сувениров с невероятной «начинкой» внутри.

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Сначала художник делает из дерева небольшую деталь, которую он покрывает различными перламутровыми красками и блестками в несколько слоев. Затем он помещает этот брусок в пластиковый стаканчик и заливает доверху прозрачной смолой. Когда все застывает, с помощью токарного станка Бен придает изделию форму яйца. Получившийся сувенир выглядит как настоящее произведение искусства.

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Екатерина Гура

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