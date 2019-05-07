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14:54 (мск), источник: Чердак

В семейной могиле возрастом 5000 лет нашли останки 15 человек. Все они были убиты ударами по голове

Примечательно, что скелет взрослого мужчины там оказался только один.

Источник: Hannes Schroeder et al.

Ученые представили результаты детального исследования скелетов, найденных при раскопках рядом с польской деревней Кошице. Анализ позволяет предположить, что все похороненные стали жертвами жестокой расправы — об этом говорят многочисленные переломы костей черепа, а также то, что ученые не нашли никаких следов сопротивления.

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Около 3000 тысяч лет назад на территории центральной Европы была распространена археологическая культура, получившая название культуры шаровидных амфор — по артефактам того периода, найденным на этой территории. По соседству жили представители другой культуры — шнуровой керамики. Ученые предполагают, что эти две группы конкурировали за ресурсы. Дело могло доходить и до насилия.

В 2011 году на юге Польши близ деревни Кошице было найдено захоронение 15 человек — представителей культуры шаровидных амфор. Авторы нового исследования изучили найденные скелеты и пришли к выводу, что похороненные могут быть жертвами как раз такого кровавого конфликта с конкурирующей группой.

Ученые провели генетический анализ останков и выяснили, что их обладатели были членами одной большой семьи. Хоронили их, по-видимому, те, кто их знал, поскольку матери оказались в могиле рядом со своими детьми, братья — рядом с сестрами.

При этом в могиле есть останки лишь одного взрослого мужчины, отца ребенка, похороненного здесь же. Других отцов детей и пожилых родственников мужского пола в захоронении не оказалось.

Слева — останки из могилы возрастом 5000 лет, найденные около польской деревни Кошице; справа — карта Польши, на которой показано расположение деревни | Источник: Hannes Schroeder et al.

Как показал радиоуглеродный анализ, все эти люди погибли примерно в 2880−2776 гг. до н. э. Причиной смерти, исходя из анализа повреждений на костях, стали многочисленные удары по голове — большая часть найденных костей черепа были сильно повреждены. При этом характерных переломов рук, которые говорили бы о схватке и попытках защиты, археологи не нашли. То есть погибшие, скорее всего, были захвачены и убиты без сопротивления.

Ученые предполагают, что эти люди стали жертвами нападения представителей враждующей культуры, при этом мужчин в этот момент рядом не оказалось.

Возможно, именно они, возвратившись, и похоронили своих родных.

Слева — реконструкция захоронения в представлении художника, справа — схематичное расположение останков, цвета соответствуют степени их родства | Источник: Hannes Schroeder et al.
Кроме выводов о вероятном серьезном конфликте между культурами, изучение следов этой трагедии позволяет ученым достаточно уверенно говорить о социальных отношениях в то время.

Очевидно, главным звеном общества были семьи — в том смысле, в котором мы их понимаем сейчас, — мужчина, женщина и их дети. При этом несколько родственных семей жили рядом. Социальная организация при этом была патрилокальной, то есть женщина приходила жить в семью мужчины, а не наоборот. Об этом говорит тот факт, что похороненные взрослые женщины, в отличие от мужчин, не приходятся друг другу родственницами.

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