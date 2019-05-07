14:54 (мск), источник: Чердак
В семейной могиле возрастом 5000 лет нашли останки 15 человек. Все они были убиты ударами по голове
Примечательно, что скелет взрослого мужчины там оказался только один.
Ученые представили результаты детального исследования скелетов, найденных при раскопках рядом с польской деревней Кошице. Анализ позволяет предположить, что все похороненные стали жертвами жестокой расправы — об этом говорят многочисленные переломы костей черепа, а также то, что ученые не нашли никаких следов сопротивления.
Около 3000 тысяч лет назад на территории центральной Европы была распространена археологическая культура, получившая название культуры шаровидных амфор — по артефактам того периода, найденным на этой территории. По соседству жили представители другой культуры — шнуровой керамики. Ученые предполагают, что эти две группы конкурировали за ресурсы. Дело могло доходить и до насилия.
В 2011 году на юге Польши близ деревни Кошице было найдено захоронение 15 человек — представителей культуры шаровидных амфор. Авторы нового исследования изучили найденные скелеты и пришли к выводу, что похороненные могут быть жертвами как раз такого кровавого конфликта с конкурирующей группой.
При этом в могиле есть останки лишь одного взрослого мужчины, отца ребенка, похороненного здесь же. Других отцов детей и пожилых родственников мужского пола в захоронении не оказалось.
Как показал радиоуглеродный анализ, все эти люди погибли примерно в 2880−2776 гг. до н. э. Причиной смерти, исходя из анализа повреждений на костях, стали многочисленные удары по голове — большая часть найденных костей черепа были сильно повреждены. При этом характерных переломов рук, которые говорили бы о схватке и попытках защиты, археологи не нашли. То есть погибшие, скорее всего, были захвачены и убиты без сопротивления.
Возможно, именно они, возвратившись, и похоронили своих родных.
Очевидно, главным звеном общества были семьи — в том смысле, в котором мы их понимаем сейчас, — мужчина, женщина и их дети. При этом несколько родственных семей жили рядом. Социальная организация при этом была патрилокальной, то есть женщина приходила жить в семью мужчины, а не наоборот. Об этом говорит тот факт, что похороненные взрослые женщины, в отличие от мужчин, не приходятся друг другу родственницами.
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