16:05 (мск), источник: Daily Storm
«Чушь»: в РАН и ВШЭ ответили на заявление о виновности Сталина в блокаде Ленинграда
Российская писательница Елена Чижова заявила, что верховный главнокомандующий ответственен за гибель ленинградцев от голода.
Российская писательница Елена Чижова заявила о виновности Иосифа Сталина в блокаде Ленинграда и гибели тысяч людей от голода. По ее словам, руководитель СССР специально хотел уничтожить жителей осажденного города, поскольку ненавидел их за «самосознание» и «способность к независимому мышлению», которые «необходимо было вырвать с корнем для укрепления богоподобной власти». Заявление писательницы прокомментировали Daily Storm профессиональные историки и специалисты по Великой Отечественной войне: сотрудники МГУ, РАН и ВШЭ.
Заведующий центром истории войн и геополитики Института всеобщей истории РАН, профессор МГИМО Михаил Мягков заявил Daily Storm, что единственными виновниками блокады Ленинграда были нацисты, которые намеревались уничтожить город: «Сталин как верховный главнокомандующий постоянно следил за тем, что происходит на всех фронтах. Если бы сдали Ленинград, Сталин это прекрасно понимал, немцы могли бы перебросить дополнительные силы на центральные направления. Тогда положение Москвы было бы гораздо хуже. Ленинград выполнял ключевую роль в срыве немецкого блицкрига, а затем в победе в Великой Отечественной войне».
Историк, профессор кафедры политической истории НИУ ВШЭ Олег Будницкий назвал чушью утверждение писательницы: «Это совершенно безосновательное заявление, которое не подкреплено никакими документами. Это вообще чушь, называя вещи своими именами. Сталина можно обвинить во многих грехах, прежде всего в том, что подготовка к войне и руководство страной не отвечает критике. И в этом плане Сталин несет ответственность за колоссальные потери, людские и потери гигантских территорий. Но сказать, что он специально придумал блокаду Ленинграда, — это не лезет ни в какие ворота».
Политолог, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории МГУ Дмитрий Андреев также прокомментировал слова писательницы. По его мнению, накануне Дня Победы каждый год возникают различные «откровения», направленные на очернение праздника, а самой Чижовой он посоветовал читать побольше исторических источников, которые сейчас доступны. «Никакого предвзятого отношения Сталина к ленинградцам не было ни при Кирове, ни во время блокады, ни в обстановке “ленинградского дела”. В последнем случае эта знаковая репрессивная кампания проводилась под совершенно другими знаменами и имела целью откорректировать расклад сил внутри разных групп элиты, — заметил он. — Тем более не могло быть ничего подобного в годы блокады, значительная часть которой выпала на период, когда решения Ставки в значительной степени принимались ситуативно и просто не могли быть мотивированы столь замысловатым образом, как указывает писательница».
Российская писательница, лауреат премии «Русский Букер» Елена Чижова, автор книги «Планета грибов» и «Терракотовая старуха», накануне Дня Победы разместила в немецкой газете Neue Zürcher Zeitung статью, в которой заявила, что Иосиф Сталин намеренно способствовал блокаде Ленинграда: «Это малоизвестно: ненависть Сталина к городу поспособствовала планам Гитлера по его уничтожению. Два
По мнению Чижовой, Сталин намеренно организовал вывоз продукции ленинградских заводов из блокадного города на Большую землю, при этом не обеспечив город качественным продовольствием: «Когда эти поезда возвращались с Большой земли, они были загружены сырьем, строительными компонентами и инструментами — по оценкам историков, было задействовано не менее 100 грузовых поездов. Я не историк, но я думаю, что даже небольшая часть этих составов могла бы спасти десятки, если не сотни тысяч человеческих жизней».
Блокада Ленинграда немецкими, финскими, итальянскими войсками, а также испанскими добровольцами длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года, то есть 872 дня. Снабжение города велось по Ладожскому озеру: зимой по льду, в теплое время — водным транспортом. Также использовалась авиация, а после февраля 1943 года — железная дорога, построенная вдоль берега Ладожского озера. По разным оценкам, за время блокады в Ленинграде погибли от 600 тысяч до 1,5 миллиона человек.
Александр Слабиев