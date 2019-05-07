На поверхности голубых гигантов обнаружены волны

Голубые гиганты привлекательны для астрономов, поскольку размеры этих звезд в некоторых, ближайших к нам, случаях позволяют при помощи современных телескопов наблюдать какие-то детали их строения. Группа ученых из Великобритании попыталась понять, могут ли тамошние процессы порождать различимые на нашем современном оборудовании процессы.
Астрофизик Тамара Роджерс из Университета Ньюкасла и ее команда в течение последних пяти лет работали над математическим моделированием процессов, происходящих на звездах. Ученые предсказали, что на голубых гигантах должны существовать волны по крайней менее двух типов. В первом случае речь идет о волнах, распространяющих по поверхности звезды и на ней же затухающих. Во втором — об упругих волнах, распространяющихся в толще звездного вещества. Их проявления тоже можно видеть на поверхности звезды.
Опытная проверка этих предсказаний потребовала привлечения космического телескопа TESS и анализа архивных данных аналогичного телескопа Kepler — оба аппарата предназначены для поиска экзопланет транзитным методом, по уменьшению блеска звезды в момент прохождения экзопланеты между ею и нами.
Выяснилось, что блеск голубых гигантов действительно менялся со временем так, как это предсказывали ученые.
С экзопланетами это не связано, поскольку события не имели сколько-нибудь ясной периодичности. Это, скорее всего, шторм в плазменном море голубого гиганта.
Это открытие сулит новые возможности в будущем, поскольку когда-нибудь позволит судить о внутреннем строении звезды по наблюдениям волн на ее поверхности.
Ознакомиться с подробностями можно в статье, опубликованной в Nature Astronomy.