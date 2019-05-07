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16:46 (мск), источник: Популярная механика

На поверхности голубых гигантов обнаружены волны

Голубые гиганты — крупные звезды, масса которых в 10−20 раз превышает солнечную. Их яркость превышает солнечную в десятки тысяч раз, поэтому неудивительно, что термоядерного топлива этим звездам хватает ненадолго — время их жизни составляет несколько десятков миллионов лет.

Источник: CC0/8385

Голубые гиганты привлекательны для астрономов, поскольку размеры этих звезд в некоторых, ближайших к нам, случаях позволяют при помощи современных телескопов наблюдать какие-то детали их строения. Группа ученых из Великобритании попыталась понять, могут ли тамошние процессы порождать различимые на нашем современном оборудовании процессы.

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Астрофизик Тамара Роджерс из Университета Ньюкасла и ее команда в течение последних пяти лет работали над математическим моделированием процессов, происходящих на звездах. Ученые предсказали, что на голубых гигантах должны существовать волны по крайней менее двух типов. В первом случае речь идет о волнах, распространяющих по поверхности звезды и на ней же затухающих. Во втором — об упругих волнах, распространяющихся в толще звездного вещества. Их проявления тоже можно видеть на поверхности звезды.

Опытная проверка этих предсказаний потребовала привлечения космического телескопа TESS и анализа архивных данных аналогичного телескопа Kepler — оба аппарата предназначены для поиска экзопланет транзитным методом, по уменьшению блеска звезды в момент прохождения экзопланеты между ею и нами.

Выяснилось, что блеск голубых гигантов действительно менялся со временем так, как это предсказывали ученые.
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С экзопланетами это не связано, поскольку события не имели сколько-нибудь ясной периодичности. Это, скорее всего, шторм в плазменном море голубого гиганта.

Это открытие сулит новые возможности в будущем, поскольку когда-нибудь позволит судить о внутреннем строении звезды по наблюдениям волн на ее поверхности.

Ознакомиться с подробностями можно в статье, опубликованной в Nature Astronomy.

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