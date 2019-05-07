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16:19 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Великобритании в разы увеличилось количество бабочек (видео)

Есть среди них есть и редкие виды.

С 1976 года в Великобритании официально регистрируется численность бабочек. Их в стране насчитывается 57 видов.

По словам ученых, в этом году 39 видов бабочек (в том числе и два очень редких) могут похвастаться небывалой численностью. Так, например, численность хвостатки сливовой увеличилась в 9 раз, а голубянки арион стало больше на 58%.

Во время загрузки произошла ошибка.

Специалисты связывают это с очень сухой и жаркой погодой, которая установилась в стране прошлым летом, а также — с морозами в феврале и марте 2019 года, что и привело к сохранению большого количества куколок и гусениц.

Екатерина Гура

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