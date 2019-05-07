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17:43 (мск), источник: Playboy

Смышленая белуха вернула человеку упавший в море iPhone (видео)

Это не фокус в океанариуме, а реальный случай.

Когда вы прогуливаетесь вдоль берега со смартфоном, следует быть максимально острожным, ведь если девайс упадет в воду, он сразу утонет. В такой ситуации останется надеяться лишь на чудо, которое иногда случается. Посмотрев видео ниже, вы в этом убедитесь.

Этот счастливый для владельца гаджета случай произошел в Норвегии. Кто-то прямо с пирса уронил «яблочный» смартфон в морскую воду и наверняка уже успел с ним попрощаться. Но тут из глубины с телефоном в зубах выплывает белуха. Морское животное возвращает гаджет.

Во время загрузки произошла ошибка.

Белуху уже успели прозвать «русским шпионом». Дело в том, на прошлой неделе норвежские рыбаки увидели белого кита, к которому был привязан GoPro с надписью «Оборудование Санкт-Петербурга». Некоторые пользователи сети предположили, что камеру могли установить российские военные.

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