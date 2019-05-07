17:43 (мск), источник: Playboy
Смышленая белуха вернула человеку упавший в море iPhone (видео)
Это не фокус в океанариуме, а реальный случай.
Когда вы прогуливаетесь вдоль берега со смартфоном, следует быть максимально острожным, ведь если девайс упадет в воду, он сразу утонет. В такой ситуации останется надеяться лишь на чудо, которое иногда случается. Посмотрев видео ниже, вы в этом убедитесь.
Этот счастливый для владельца гаджета случай произошел в Норвегии.
Белуху уже успели прозвать «русским шпионом». Дело в том, на прошлой неделе норвежские рыбаки увидели белого кита, к которому был привязан GoPro с надписью «Оборудование Санкт-Петербурга». Некоторые пользователи сети предположили, что камеру могли установить российские военные.
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