18:16 (мск), источник: RNS
Минтруд предожил перенести выходные дни в 2020 году
Минтруд подготовил предложение о переносе выходных дней в 2020 году, сообщает
«С целью рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней Минтруд России подготовил проект постановления Правительства России, закрепляющего порядок переноса дней отдыха в 2020 году», — говорится в сообщении.
Выходные 4 и 5 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, планируется перенести на 4 и 5 мая соответственно (понедельник и вторник).
Проект постановления размещен для общественного обсуждения на портале правительства.