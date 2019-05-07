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18:16 (мск), источник: RNS

Минтруд предожил перенести выходные дни в 2020 году

Минтруд подготовил предложение о переносе выходных дней в 2020 году, сообщает пресс-служба министерства.

«С целью рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней Минтруд России подготовил проект постановления Правительства России, закрепляющего порядок переноса дней отдыха в 2020 году», — говорится в сообщении.

Выходные 4 и 5 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, планируется перенести на 4 и 5 мая соответственно (понедельник и вторник).

Таким образом, в 2020 году планируются следующие дни отдыха: с 1 по 8 января, с 22 по 24 февраля, с 7 по 9 марта, с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая, с 12 по 14 июня и 4 ноября.

Проект постановления размещен для общественного обсуждения на портале правительства.

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