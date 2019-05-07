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18:47 (мск), источник: Новости Mail.ru

В США открылся первый в мире отель внутри гигантской «картофелины» (фото)

Номер обойдется в 200 долларов за ночь.

В конце апреля на ферме Айдахо к югу от центра города Бойсе в США открыл свои двери очень необычный отель, состоящий только из одного номера.

Big Idaho Potato Hotel («Отель Большая Картофелина Айдахо») начал принимать гостей только с первой половины мая, но уже стал пользоваться колоссальным успехом и приобрел мировую известность.

Все дело в том, что отель — это гигантская 6-тонная картофелина, выполненная из дерева.

Сделали ее мастера около 7 лет назад для большого фермерского праздника, и на протяжении этого времени «картофелина» путешествовала по стране, принимая участие в сельскохозяйственных и художественных выставках. Теперь владельцы огромного деревянного корнеплода решили осесть на одном месте и превратили «картофелину» в красивый гостиничный номер.

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Комната оформлена в светлых тонах. Внутри есть кровать, кресла, столик, комод, полноценная ванна, раковина, санузел и даже дровяная печь.

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За все это великолепие придется отдать немалые деньги — 200 долларов за ночь. Зато подобного не встретишь больше нигде в мире.

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Екатерина Гура

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