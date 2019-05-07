18:47 (мск), источник: Новости Mail.ru
В США открылся первый в мире отель внутри гигантской «картофелины» (фото)
Номер обойдется в 200 долларов за ночь.
В конце апреля на ферме Айдахо к югу от центра города Бойсе в США открыл свои двери очень необычный отель, состоящий только из одного номера.
Big Idaho Potato Hotel («Отель Большая Картофелина Айдахо») начал принимать гостей только с первой половины мая, но уже стал пользоваться колоссальным успехом и приобрел мировую известность.
Сделали ее мастера около 7 лет назад для большого фермерского праздника, и на протяжении этого времени «картофелина» путешествовала по стране, принимая участие в сельскохозяйственных и художественных выставках. Теперь владельцы огромного деревянного корнеплода решили осесть на одном месте и превратили «картофелину» в красивый гостиничный номер.
Комната оформлена в светлых тонах. Внутри есть кровать, кресла, столик, комод, полноценная ванна, раковина, санузел и даже дровяная печь.
За все это великолепие придется отдать немалые деньги — 200 долларов за ночь. Зато подобного не встретишь больше нигде в мире.
Екатерина Гура