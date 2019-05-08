Disney отложил премьеру «Аватара-2» на год и анонсировал новую трилогию «Звездных войн»

«Компания Walt Disney Studio меняет дебюты различных фильмов, которые она унаследовала после покупки большей части кино- и телевизионных активов 21st Century Fox в результате мегаслияния в $71,3 млрд», — пишет издание.
Также компания объявила о выходе новой, пока не названной трилогии «Звездных войн». Первый фильм выйдет в прокат 16 декабря 2022 года, затем в декабре 2024 и 2026 годов. Таким образом, Walt Disney Studio полностью закрывает рождественские праздники, чередуя премьеры «Аватара» и «Звездных войн», с 2021 по 2027 год.
Walt Disney приобрела 21st Century Fox за $71,3 млрд. Сделка была закрыта в марте, после чего Disney, которой уже принадлежали права на франшизу «Звездные войны», получила права на мультсериал «Симпсоны» и фильм «Аватар», а также ряд других фильмов, включая полные права на героев Marvel, «Людей Икс» и «Мстителей».
Отметим, что «Аватар» на протяжении десяти лет остается самым кассовым фильмом в истории мирового кинематографа ($2,7 млрд). По оценкам экспертов, его рекорд может побить фильм «Мстители: Финал», который уже собрал $2 млрд 188 млн и обогнал «Титаник» ($2 млрд 185 млн).
Пресс-служба компании Disney сообщила, что «Мстители: Финал» стал первым фильмом в истории российского кинопроката, преодолевшим планку в 2 млрд руб. сборов за семь дней.