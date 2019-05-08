Минобороны показало неопубликованные фотографии полководцев ВОВ

«Минобороны России продолжает серию проектов, посвященных ключевым фигурам Великой Отечественной войны, новым мультимедийным разделом с фотографиями, запечатлевшими полководцев Победы на фронте — во время ключевых стратегических операций, известных сражений, а также до и после них, то есть, с первого до последнего дня войны», — говорится в сообщении департамента информации и массовых коммуникаций военного ведомства.
В новом мультимедийном разделе также будут представлены ранее не публиковавшиеся снимки из семейных альбомов военачальников, которые сопровождаются комментариями, составленными на основе воспоминаний их родственников.
В разделе представлены снимки маршалов Георгия Жукова, Александра Василевского, Родиона Малиновского, Константина Рокоссовского, Ивана Конева, Кирилла Мерецкова. Также опубликованы фото артиллерийского разведчика Владимира Михалкина, кадры исторической встречи на Ялтинской конференции главкома ВМФ Николая Кузнецова с британским премьером Уинстоном Черчиллем и президентом США Франклином Рузвельтом.
В середине апреле на сайте Минобороны появился раздел с уникальными семейными фотографиями военачальников, на которых они запечатлены в домашней обстановке: в кругу близких, на отдыхе и за любимыми занятиями.
На прошлой неделе военное ведомство запустило мультимедийный раздел, в котором опубликованы эксклюзивные снимки советских полководцев, воспоминания их родных и современников, а также интересные факты, связанные с парадами Победы на Красной площади.