02:45 (мск), источник: Известия
Не нужен им берег британский: русские студенты едут учиться домой
Растет число россиян, предпочитающих вузы на Родине институтам Англии и США.
Российские студенты, получающие высшее политологическое образование в Великобритании и США, медленно, но верно склоняются к возвращению в Россию. Здесь они продолжат обучение. Как рассказал «Известиям» декан факультета управления и политики МГИМО Генри Сардарян, уже сейчас до 30% заявок на поступление в магистратуру вуза приходится на россиян, получивших степень бакалавра в Соединенном Королевстве и Соединенных Штатах.
Впрочем, говорить, что отток носит массовый характер не приходится: как свидетельствуют данные, представленные «Известиям» американским Institute of International Education, общее количество российских студентов, обучающихся по разным специальностям в США, с 2014 года не претерпевало
Примерно год назад Россотрудничество совместно с факультетом управления и политики МГИМО затеяло необычный проект: российским студентам, получавшим образование в недружественных России странах, предложили вернуться на Родину и продолжить здесь обучение. Инициатива была выдвинута после отравления в Солсбери
Как пояснил «Известиям» декан факультета управления и политики МГИМО Генри Сардарян, во многом идея была мотивирована отсутствием перспектив трудоустройства россиян, учащихся на территории туманного Альбиона на направлениях «госуправление», «политические науки» и «международные отношения».
— В Великобритании при нынешней конъюнктуре отношений предполагать, что к ним по окончании института будет вал предложений о работе, вряд ли стоит. К тому же преподаватели там требуют в первую очередь придерживаться позиции Лондона, и
За это время было подано около 40 заявок на перевод — в основном из этих стран и одна из Чехии, рассказал Генри Сардарян. Часть претендентов отказалась от учебы в МГИМО после первых лекций, сославшись на сложность учебного процесса, некоторым студентам, с детства учившимся в англоязычной среде, оказалось непросто обучаться определенным предметам на родном языке.
— В итоге мы одобрили к переводу 12 человек, учившихся ранее в основном в английских университетах из топовой десятки, в нескольких американских вузах и одного человека из Чехии, — сказал декан.
Российские официальные органы не ведут статистики выезда россиян за границу в целях получения высшего образования, но по данным Института статистики ЮНЕСКО, сейчас в различных странах мира обучается порядка 60 тыс. молодых россиян.
Что касается США, то в прошлом учебном году (2017/18) в институтах и университетах по всей стране на различных специальностях получали образование 5518 российских студентов. При этом их количество принципиально не менялось с 2014 года. Такой вывод можно сделать на основе данных, представленных «Известиям» американским Институтом международного образования. В 2013/14 учебном году в США занимались 5138 россиян, и в последующие годы число русских студентов никогда не опускалось ниже 5400 человек.
Правда, статистика за нынешний учебный год, которая пока не обнародована, может эту тенденцию поменять. На фоне снижения численности дипперсонала США в России и закрытия генконсульства в
Для сравнения, доля граждан КНР, обучающихся в США, в общей массе иностранцев составляет более 33%, или 363 тыс. человек.
Неудивительно, что на этом фоне американское образовательное сообщество куда более склонно не к антироссийским, а к антикитайским фобиям.
Как написала на днях авторитетная газета South China Morning Post, на фоне участившихся обвинений Пекина в шпионаже со стороны Вашингтона с прошлого лета
При этом большинство из них из СНГ, стран Азии и избранных стран Латинской Америки. И хотя европейцы и американцы в России тоже учатся, их численность в статистике не значится.