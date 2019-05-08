Опубликованы документы о первом советском антибиотике

«Тысячи солдат Советской армии были спасены и возвращены в строй благодаря грамицидину С. При лечении раненых во время войны обнаружили, что это лекарство подавляет рост стрептококков, стафилококков, пневмококков, возбудителей анаэробной инфекции», — пояснил «Известиям» профессор кафедры фармакологии Института фармации Сеченовского университета Владимир Чубарев.
Препарат оказался настолько эффективен при лечении гнойных инфекций, что уже в 1943 году Наркомздрав РСФСР выпустил распоряжение о его массовом производстве и поставках на фронт.
«Важным отличием грамицидина С от других антибиотиков оказалось то, что к нему практически не развивается устойчивость патогенных микроорганизмов. Существенным недостатком лекарства была его высокая токсичность, поэтому он мог применяться только наружно. Его наносили на тело раненых в виде пасты», — рассказала «Известиям» сотрудник НИИ по изысканию новых антибиотиков им. Г. Ф. Гаузе Ольга Ефременкова.
Грамицидин С был передан союзникам антигитлеровской коалиции в 1944 году, а его изучением занималась Маргарет Тэтчер во время защиты диссертации по химии.
Подробнее — в материале «Известий»: