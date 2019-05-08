Актриса Самбурская со скандалом покинула Театр на Малой Бронной

По словам Самбурской, она заранее оповестила руководство театра о намерении покинуть труппу. Однако, как подчеркнула актриса, режиссер Антон Яковлев, не уведомив ее лично, решил вывести ее из состава раньше времени, не дав доиграть сезон.
«Это свинство», — написала Самбурская, заявив, что теперь она не желает «заходить в стены театра».
Актриса извинилась перед зрителями и призвала их сдавать билеты, приобретенные на постановки с ее участием.
Настасья Самбурская получила приглашение в труппу Театра на Малой Бронной после окончания ГИТИСа. Она играла в пяти спектаклях: «Почтигород», «Формалин», «Кроличья нора», «Салемские ведьмы» и «Макбет».
Карьера Самбурской в качестве киноактрисы началась в 2008 году, когда она получила роль в мелодраматическом сериале «Обручальное кольцо». В 2009 году снялась в сериале «Детективы», а в 2011 году — в сериале «Амазонки».
С 2011 года исполняла главную роль студентки и управляющей ночным клубом Кристины Соколовской в сериале «Универ. Новая общага» на телеканале ТНТ. С февраля 2018 также снимается в сериале «Команда Б» на телеканале «СТС», исполняя роль бортинженера — Александры Рубан.