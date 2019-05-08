Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
РФ лишает Швецию дешевой энергии: на очереди Германия и Британия
Названы самые продаваемые автомобили в истории (фото)
Роды Меган Маркл обошлись в 2 миллиона рублей
"Меня мучает чувство, что я никому не смогла помочь"
Откровения риелторов о квартиросъемщиках и продавцах жилья
12 главных песен ПобедыОни вдохновляли идти в бой и бороться за победу, хранили память о подвигах и потерях. Их знают и поют во всех уголках страны до сих пор
Туристы со скандалом возвращаются с отдыха в Турции и ОАЭ
Последнее СМС бортпроводника, погибшего в Superjet
Проскурякова стала "жертвой" травли после трагедии в Шереметьево
Рассмеялись:реакция Кокорина и Мамаева на приговор
Умирали мучительно: в РФ нашли остатки Ил-22, разбившегося в 1944
Так и сказал?: Путина удивили слова Зеленского
Наши на Met Gala: что бы надели звезды отечественного шоу-бизнеса
Самую красивую женщину-сантехника нашли в Великобритании
В США назвали лучший истребитель в мире
В Норвегии поймали «русского боевого кита» (фото)
Россияне бросились скупать загородное жилье
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Фоторепортажи
12Первая встреча лидеров России и КНДР
10Скончалась Элина Быстрицкая
10:58 (мск), источник: РИА Новости

В России могут появиться рекомендации для педагогов по ведению соцсетей

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Минпросвещения РФ вместе с экспертами может к началу нового учебного года разработать рекомендации для педагогов по ведению социальных сетей, следует из ответа главы министерства Ольги Васильевой на запрос депутата Госдумы Дмитрия Свищева (документ имеется в распоряжении РИА Новости).

Источник: РИА Новости

Свищев в конце марта предложил министру Васильевой разработать концепцию по самовыражению учителей в социальных сетях и ввести соответствующие пункты в «Кодекс профессиональной этики педагогических работников».

До этого министр образования Алтайского края Максим Костенко заявил, что власти региона после скандала с учительницей Татьяной Кувшинниковой, вынужденной уволиться из-за фотографии в купальнике, научат педагогов и директоров школ вести личные аккаунты в социальных сетях.

Читайте также
Учитель года: студенты в соцсетях показали самых забавных педагогов

По словам Васильевой, в условиях широкого распространения интернет-коммуникаций и социальных медиа вопрос формирования профессионального имиджа современного педагога приобретает особую значимость.

«В связи с этим в настоящее время совместно с Профсоюзом работников народного образования и науки Российской Федерации Минпросвещения России прорабатывается вопрос о разработке соответствующих рекомендаций, которые планируется направить руководителям органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, к началу 2019/20 учебного года», — говорится в ответе Васильевой.

Свищев в свою очередь выразил надежду на то, что рекомендации будут готовы к началу нового учебного года.

Надеюсь, что к началу нового учебного года рекомендации для педагогов по безопасному ведению соцсетей будут действительно разработаны, что впоследствии исключит ситуации, подобные той, в которой оказалась учительница из Барнаула. Буду следить за этой темой.
Дмитрий Свищев
депутат Госдумы

Ранее школьная учительница из Барнаула Татьяна Кувшинникова, много лет занимающаяся зимним плаванием, решила сфотографироваться после заплыва в честь Универсиады в Красноярске. На опубликованных в ее социальных сетях снимках учитель стоит в закрытом спортивном купальнике и легком платье. Фото не понравились матери одного из учеников, и она пожаловалась директору. Несмотря на поддержку многих других родителей и СМИ, женщину вынудили уволиться. За педагога вступился министр Костенко.

В конце марта российские учителя решили поддержать коллегу Кувшинникову флешмобом: педагоги выкладывали в интернет похожие снимки, помечая их хештегшом #УчителяТожеЛюди.

Читайте также:

 'Готов пойти в ад': о чем люди забыли на Радоницу
В Шереметьеве прокомментировали видео с глумлением над горящим SSJ-100
СМИ опубликовали переговоры пилотов SSJ с диспетчером
Центробанк потерял 437 млрд рублей и перевел деньги в Китай
Актриса Самбурская со скандалом покинула Театр на Малой Бронной
Синоптики рассказали о затяжной жаре
Второй пилот SSJ 100 вернулся в горящий самолет
Около сотни домов на Сицилии выставили на продажу за €1
Автобус «Барселоны» уехал с ливерпульского стадиона без Месси
Спорт
«Ливерпуль» совершил чудо! Воля команды Юргена Клоппа оказалась сильнее магии Лионеля Месси
Hi-Tech
Аномалия в Атлантическом океане. Что это? Кому как, а ученые в восторге.
Авто
Фанаты решили создать идеальный «Ларгус» (подробности) Поклонники модели задумали построить универсальный Lada Largus для повседневной эксплуатации, коммерческого использования и автомобильного туризма
Кино
Сергей Лазарев представил номер для «Евровидения» Певец провел первую репетицию в Израиле
Недвижимость
Россияне бросились скупать загородное жилье
Что нужно выбросить из вашей спальни прямо сейчас
В России сироту поселили в квартиру без пола и окон
Почему газировка растворяет накипь в чайнике?
Дети
Роды Меган Маркл обошлись в 2 миллиона рублей Журналисты выяснили, где именно 37-летняя жена принца Гарри — герцогиня Сассекская Меган Маркл — родила сына
Леди
Красивая старость: как стареют кинодивы золотого Голливуда Возраст может пугать, но актрисы ХХ века доказывают: морщины нужно носить с достоинством и особым шармом.
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь