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06:20 (мск), источник: Российская газета

Синоптики рассказали о затяжной жаре

На Европейской территории в центральных областях в выходные погода будет с дождями и грозами, рассказала «Российской газете» заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.

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Источник: AP 2019

Так, 8 мая в Москве дождь и гроза, при грозе порывистый ветер. Такая же погода и в последующие дни. Температура не опустится в выходные ниже 20 градусов, хотя может быть уже на пару градусов прохладнее. В ночь на 9 мая в столице кратковременные дожди и грозы. Воздух прогреется до 25 градусов.

С ливнями погода и на юге России: в Краснодарском крае и Ростовской области, а также во многих республиках Северного Кавказа.

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Аномальное тепло стоит и за Уралом. А все благодаря циклону с юга Поволжья. В дневные часы воздух в большинстве областей Уральского региона и юга Западной Сибири (Омской, Томской, Кемеровской областях и республике Алтай) будет прогреваться до 22−27 градусов. В Курганской, Челябинской и Тюменской областях до 30 градусов.

А вот в Мурманской области все еще возможен снег, хотя преимущественно осадки будут в виде дождя. В соседней Архангельской области прогремят грозы.

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