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09:57 (мск), источник: РИА Новости

Сергей Лазарев показал отрывок из номера для Евровидения

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. В Сети появилось видео с первой репетиции номера певца Сергея Лазарева, который представит Россию на Евровидении-2019.

Источник: РИА Новости

На опубликованном отрывке выступления видна установленная в темноте платформа, где восемь зеркал, в которых отражается сам Лазарев и которые впоследствии послужат экраном для различных спецэффектов.

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«Мало пока что понятно из этого видео, но сразу раскрывать всех секретов и не надо. Мы очень рассчитываем на вашу поддержку!» — написал артист в Instagram.

Как отмечают организаторы, номер не дублирует клип на песню Scream, в котором показана история принца и принцессы, спасающих друг друга от демонов.

Евровидение-2019 пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. Сергей Лазарев начнет выступление в полуфинале 16 мая.

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