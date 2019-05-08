09:57 (мск), источник: РИА Новости
Сергей Лазарев показал отрывок из номера для Евровидения
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. В Сети появилось видео с первой репетиции номера певца Сергея Лазарева, который представит Россию на Евровидении-2019.
На опубликованном отрывке выступления видна установленная в темноте платформа, где восемь зеркал, в которых отражается сам Лазарев и которые впоследствии послужат экраном для различных спецэффектов.
«Мало пока что понятно из этого видео, но сразу раскрывать всех секретов и не надо. Мы очень рассчитываем на вашу поддержку!» — написал артист в Instagram.
Как отмечают организаторы, номер не дублирует клип на песню Scream, в котором показана история принца и принцессы, спасающих друг друга от демонов.
Евровидение-2019 пройдет с 14 по 18 мая в