13:02 (мск), источник: Sputnik.by
Лукашенко поздравил Путина с Днем Победы
МИНСК, 8 мая — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравление президенту России Владимиру Путину с Днем Победы, сообщили в
«Глава государства в поздравительном послании президенту России Владимиру Путину отметил, что в День Победы потомки с глубокой благодарностью вспоминают ратный подвиг
В поздравлении российскому коллеге Лукашенко выразил убежденность, что «свято хранимая память о Великой Отечественной войне будет и впредь укреплять единство белорусов и россиян». «Содействовать развитию стратегического партнерства двух дружественных государств и поддержанию стабильности в Европе», — отметил белорусский президент.
Кроме того, глава государства поздравил с Днем Победы и других зарубежных лидеров, видных государственных деятелей и руководителей интеграционных объединений. В частности, Лукашенко направил поздравительные послания также президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, президенту Армении Армену Саркисяну, первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву и действующему главе этого государства
Также глава белорусского государства поздравил с праздником российского
«Поздравительные послания с Днем Победы направлены также председателю Исполнительного комитета — исполнительному секретарю Содружества Независимых Государств Сергею Лебедеву, государственному секретарю Союзного государства Григорию Рапоте, председателю Коллегии Евразийской экономической комиссии Тиграну Саркисяну», — добавили в