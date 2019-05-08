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13:02 (мск), источник: Sputnik.by

Лукашенко поздравил Путина с Днем Победы

МИНСК, 8 мая — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравление президенту России Владимиру Путину с Днем Победы, сообщили в пресс-службе главы белорусского государства.

«Глава государства в поздравительном послании президенту России Владимиру Путину отметил, что в День Победы потомки с глубокой благодарностью вспоминают ратный подвиг героев-освободителей, спасших мир от нацистской чумы, скорбят о миллионах соотечественников, отдавших свои жизни во имя мирного будущего», — рассказали в пресс-службе.

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В поздравлении российскому коллеге Лукашенко выразил убежденность, что «свято хранимая память о Великой Отечественной войне будет и впредь укреплять единство белорусов и россиян». «Содействовать развитию стратегического партнерства двух дружественных государств и поддержанию стабильности в Европе», — отметил белорусский президент.

Кроме того, глава государства поздравил с Днем Победы и других зарубежных лидеров, видных государственных деятелей и руководителей интеграционных объединений. В частности, Лукашенко направил поздравительные послания также президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, президенту Армении Армену Саркисяну, первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву и действующему главе этого государства Касым-Жомарту Токаеву, президенту Кыргызстана Сооронбаю Жээнбекову, президенту Молдовы Игорю Додону, президенту Таджикистана Эмомали Рахмону, президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову, президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву, президенту Украины Петру Порошенко и избранному главе этого государства Владимиру Зеленскому, президенту Грузии Саламе Зурабишвили.

Также глава белорусского государства поздравил с праздником российского премьер-министра Дмитрия Медведева, председателя Совфеда Валентину Матвиенко, спикера Госдумы Вячеслава Володина, а также Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

«Поздравительные послания с Днем Победы направлены также председателю Исполнительного комитета — исполнительному секретарю Содружества Независимых Государств Сергею Лебедеву, государственному секретарю Союзного государства Григорию Рапоте, председателю Коллегии Евразийской экономической комиссии Тиграну Саркисяну», — добавили в пресс-службе белорусского президента.

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