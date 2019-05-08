Кораллы помогли восстановить 400 лет истории Эль-Ниньо

Феномен Эль-Ниньо («мальчик» с испанского) и аналогичный холодный феномен Ла-Нинья («девочка») — две фазы Южной осцилляции, колебания температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана.
Эль-Ниньо и Ла-Нинья влияют на глобальную температуру, осадки и погоду во многих частях света.
Если Эль-Ниньо формируется не в восточной, как обычно, а в центральной части Тихого океана, такой феномен метеорологи называют «Эль-Ниньо Модоки», от японского слова, означающего «похожий, но несколько отличающийся». Как раз такой Эль-Ниньо, по сообщениям NASA, сформировался в этом году.
Инструментальных наблюдений, и прежде всего спутниковых, пока недостаточно для того, чтобы с уверенностью судить о том, как меняется активность Эль-Ниньо, который формируется раз в несколько лет. Мэнди Фрейнд (Mandy Freund) из Мельбурнского университета и ее коллеги решили эту проблему, предложив использовать керны из тихоокеанских коралловых рифов, которые, подобно годовым кольцам деревьев, сохраняют информацию о климате прошлых лет и, в частности, о температуре воды.
Исследователи разработали метод восстановления данных об Эль-Ниньо по изотопному составу и другим параметрам 27 коралловых кернов, и сопоставили недавние данные с имеющимися инструментальными наблюдениями за последние 100 лет. Оказалось, что их метод достаточно хорошо выявляет Эль-Ниньо, что позволило использовать его для реконструкции данных за последние четыре столетия.
Всего в доинструментальный период с 1617 до 1920 года ученые насчитали 37 Эль-Ниньо в центральной части Тихого океана и 27 в восточной — в среднем от одного до шести событий каждые 30 лет.
Ученые, в частности, выяснили, что в последние три десятилетия Эль-Ниньо Модоки встречается почти в два раза чаще исторического среднего, зато интенсивность обычных Эль-Ниньо в восточной части Тихого океана, судя по всему, становится выше; два таких Эль-Ниньо в 1997—1998 годах и 2015−2016 годах были одними из самых мощных за последние 400 лет.
Авторы заявляют, что первая в своем роде реконструкция истории Эль-Ниньо в последние 400 лет станет основой для дальнейших климатических исследований и, в частности, поможет понять, как на этот естественный феномен влияет изменение климата, вызванное деятельностью человека.
С Эль-Ниньо обычно связаны годы, аномально теплые с точки зрения глобальной средней температуры. Если 2019 год тоже окажется таким, это продолжит рекордную серию: 2018 год занял четвертую строчку в рейтинге самых аномально теплых лет за всю историю метеорологических наблюдений, при этом первые три строчки занимают предыдущие три года.