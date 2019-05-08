11:46 (мск), источник: Новости Mail.ru
Уникальный отель, вдохновивший Джорджа Лукаса, хотят снести
Но, возможно, у здания еще есть шанс уцелеть.
Удивительный отель под названием «Du Lac» можно смело назвать одной из главных достопримечательностей Туниса. Это здание в виде перевернутой пирамиды в свое время произвело большое впечатление на режиссера Джорджа Лукаса, снимавшего здесь «Звездные войны». Более того, отель послужил прототипом пескохода, который использовали джавы на пустынной планете Татуин в фантастической киносаге.
Оригинальный отель был спроектирован итальянским архитектором Рафаэлем Контижиани и открылся в 1973 году. В здании десять этажей и 416 номеров.
Благодаря своей необычной форме «Du Lac» быстро стал популярным и престижным: здесь останавливались как обычные туристы, так и знаменитости. Но к 2000-му году гостиница стала убыточной и закрылась. В 2011 году ее хотели отреставрировать и вновь открыть, но в планы вмешалась природная стихия — отель сильно пострадал в результате землетрясения и вызванного им пожара.
Сейчас здание быстро разрушается, а на его восстановление требуется много денег. Поэтому местные власти решили, что лучший вариант — вовсе снести отель.
Как только эта информация появилась в СМИ, она вызвала бурю протестов. Активисты планируют обратиться за помощью к ЮНЕСКО с предложением внести «Du Lac» в список охраняемых культурных объектов.
Кроме того, группа архитекторов во главе с Сахби Горги предложила как варианты изменения конструкции здания, так и его реставрации.
Екатерина Гура