13:09 (мск), источник: Моя Планета
Куна — племя, где правят женщины
На небольшом архипелаге
Если вы прилетите в
А ведь по сути куна удалось то, что не вышло у многих индейцев Америки, — получить полную автономию. Около 50 000 куна, проживающих на территории Панамы, заявили о своем праве на землю и независимость. И в 2010 году правительство страны их поддержало. (О том, как так получилось, — в интервью индейца племени куна«Моей Планете».).
Сейчас большинство живет на архипелаге
Куна живут в небольших общинах, которыми руководит вождь — сайла. Раньше его назначало МВД Панамы, сейчас куна выбирают сайлу сами, основываясь на его возрасте и умении петь, потому что вождь обращается к жителям в форме песни.
Если сайла скажет, что все идут помогать строить хижину, то все идут строить хижину.
Второй человек в племени — неле, шаман, который предсказывает погоду и лечит жителей. Сайлой может стать как мужчина, так и женщина, но выбирают в основном мужчин —
Несколько раз в месяц все взрослые общины собираются на кабильдо, где принимают решения о местах для ловли рыбы, продажи кокосов, мола и разрешают споры.
Куна являлись главными поставщиками кокосов во всем регионе, и с давних пор плоды служили универсальной валютой. За каждой общиной закреплялся свой участок земли с пальмами. Землю обрабатывали вместе, доход от продажи кокосов делили между теми, кто работал, а часть оставляли в общей казне. При этом они торговали кокосами с жителями Панамы и Колумбии нелегально, что не раз служило конфликтом между двумя странами.
Помимо общей земли за жителями закреплялись пальмы в индивидуальной собственности. Поэтому местные жители рассчитывались кокосами за продукты питания и необходимые вещи.
В семье куна отмечают всего три праздника: рождение девочки, ее взросление и замужество.
Первая — проживание куна на островах и их небольшая плотность расселения. Когда угроза нападения минимальна, мужчина теряет свою функцию защитника.
Вторая — легкий способ добыть пропитание. Агрокультура, ловля рыбы и торговля — главные занятия на островах.
Женщины полностью контролируют сферу агрокультуры и торговли. И даже общинная собственность на землю находится в их управлении. Они могут продавать, покупать и распоряжаться имуществом, как хотят. Мужчина, чтобы продать или купить
В пять лет девочкам прокалывают уши и нос, чтобы надеть первые атрибуты красоты: кольцо, которое вдевают в перегородку носа, и огромные золотые серьги. По мере взросления серьги и кольцо становятся крупнее, а на руках и ногах появляются изящные ожерелья и украшения из бисера.
Момент созревания у девушки, как считают куна, наступает в 13−14 лет. Ее переводят жить в специальный дом, где она готовится к замужеству. В течение четырех дней, пока родственники подыскивают подходящего жениха, над девушкой проводится ритуал посвящения: женщины поливают ее водой, чтобы закалить и подготовить к первой брачной ночи.
В доме невесты тем временем собирают всех юношей деревни, приходят родственники, соседи, дарят подарки, танцуют и поют песни. На третий день праздника девушка должна назвать имя того, кого она хочет видеть своим мужем. И тут происходит самое интересное. У жениха есть возможность трижды убежать от невесты, и каждый раз его отправляются «ловить» друзья и родственники семьи.
На деле это всего лишь часть ритуала. Невеста, которая в будущем будет всем руководить, просто показывает, что дает жениху «свободу» выбора. После проведения церемонии бракосочетания жених переходит в семью жены.
У куна есть предание, что Луна, одно из главных божеств, вышла из реки. Поэтому местные женщины рожают детей в водоеме. Вместе с женой готовится к родам и отец. За несколько дней до планируемого события он оставляет работу и отдыхает. А в момент непосредственно родов супруг ведет себя так, будто рожает именно он. Куна считают, что если будущий отец будет кричать, то часть болевых ощущений перейдет к нему и роженице будет легче.
После появления ребенка на свет мать омывает его в реке или море, сама купается и приступает к повседневным делам. А родивший отец еще несколько дней отдыхает в гамаке, приходя в себя.
У куна самый большой процент рождения детей с недостатком меланина во всем мире — один ребенок на каждые 150 жителей.
Альбиносы выполняют определенную функцию в общине — защищают ночное светило от дракона, который пытается съесть Луну во время затмения. Даже проводятся специальные обряды. Во время затмения
Однако у ученых есть свое объяснение — небольшой ареал расселения куна и вступление в брак только с соплеменниками порождает быструю передачу генов. Достаточно двум родителям иметь ген альбинизма, чтобы родился
Совсем другое отношение, чем в Танзании, где за
Куна дают максимальную свободу детям. И если в
Куна знамениты на весь мир своими вышивками — мола. Со стороны кажется, что аппликация выполняется просто: на небольшой кусок ткани накладывают полоски другого полотна и красиво соединяют разноцветными нитями, потом пришивают еще одни полоски и так до тех пор, пока не получится задуманный рисунок.
Чаще всего женщины куна используют в мола мифологические прообразы: дерево жизни «палувала» или изображения птиц, животных, растений. И в вышивке традиционно предпочитают красные цвета.
Издавна женщины куна собирались в специальных домах и курили табак, обращаясь к злым духам, чтобы те не причинили им вреда. Перед проведением ритуала женщины наносили на лицо татуировку — сплошную линию черного цвета от макушки до кончика носа. Краску добывали из местного дерева сабдур. Чуть позже такие линии стали наносить взрослым мужчинам и детям для защиты. Традиция защитных татуировок сохраняется до сих пор.