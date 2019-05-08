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13:09 (мск), источник: Моя Планета

Куна — племя, где правят женщины

На небольшом архипелаге Сан-Блас, принадлежащем Панаме, живет одно из самых удивительных племен мира — куна. Куна верят, что Бог создал землю исключительно для них.

Источник: AP 2019

Если вы прилетите в Панама-Сити, то первое, что увидите на улицах города, — красивых женщин в алых платках, расшитых платьях и блузках, с браслетами на руках и ногах, важно передвигающихся по улицам. В руках у них корзинки с вышитыми аппликациями «мола» — гордостью каждого куна. Женщины приезжают на несколько часов с островов архипелага Сан-Блас, чтобы продать текстиль, а вечером возвращаются домой.

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А ведь по сути куна удалось то, что не вышло у многих индейцев Америки, — получить полную автономию. Около 50 000 куна, проживающих на территории Панамы, заявили о своем праве на землю и независимость. И в 2010 году правительство страны их поддержало. (О том, как так получилось, — в интервью индейца племени куна«Моей Планете».).

Сейчас большинство живет на архипелаге Сан-Блас, который насчитывает более 350 островов. Небольшие поселения куна есть в центральной части страны и около Дарьенского пробела. Несмотря на хорошие отношения с властями и регулярное общение с внешним миром, племя до сих пор живет по своим правилам, соблюдая традиции предков. Сами они себя называют «гуна», в их языке нет звука [к].

Вожди, которые поют

Куна живут в небольших общинах, которыми руководит вождь — сайла. Раньше его назначало МВД Панамы, сейчас куна выбирают сайлу сами, основываясь на его возрасте и умении петь, потому что вождь обращается к жителям в форме песни.

Сайла отвечает за порядок в общине, распределяет общественные работы, помогает в решении спорных ситуаций, дает разрешение на поездку в столицу.

Если сайла скажет, что все идут помогать строить хижину, то все идут строить хижину.

Второй человек в племени — неле, шаман, который предсказывает погоду и лечит жителей. Сайлой может стать как мужчина, так и женщина, но выбирают в основном мужчин — из-за вокальных способностей.

А вот неле традиционно становится женщина — у нее лучше связь с природой, как считают куна.

Несколько раз в месяц все взрослые общины собираются на кабильдо, где принимают решения о местах для ловли рыбы, продажи кокосов, мола и разрешают споры.

Национальная валюта — кокосы

Источник: Reuters
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Куна являлись главными поставщиками кокосов во всем регионе, и с давних пор плоды служили универсальной валютой. За каждой общиной закреплялся свой участок земли с пальмами. Землю обрабатывали вместе, доход от продажи кокосов делили между теми, кто работал, а часть оставляли в общей казне. При этом они торговали кокосами с жителями Панамы и Колумбии нелегально, что не раз служило конфликтом между двумя странами.

Помимо общей земли за жителями закреплялись пальмы в индивидуальной собственности. Поэтому местные жители рассчитывались кокосами за продукты питания и необходимые вещи.

И до сих пор на островах кокосовые орехи являются главным предметом товарообмена.

Здесь царит матриархат

В семье куна отмечают всего три праздника: рождение девочки, ее взросление и замужество.

Женщины занимают главную позицию в иерархии семьи и общества. Причины этому две.

Первая — проживание куна на островах и их небольшая плотность расселения. Когда угроза нападения минимальна, мужчина теряет свою функцию защитника.

Вторая — легкий способ добыть пропитание. Агрокультура, ловля рыбы и торговля — главные занятия на островах.

Источник: Reuters

Женщины полностью контролируют сферу агрокультуры и торговли. И даже общинная собственность на землю находится в их управлении. Они могут продавать, покупать и распоряжаться имуществом, как хотят. Мужчина, чтобы продать или купить что-то, должен спросить жену.

Жених может убежать три раза

Источник: Reuters

В пять лет девочкам прокалывают уши и нос, чтобы надеть первые атрибуты красоты: кольцо, которое вдевают в перегородку носа, и огромные золотые серьги. По мере взросления серьги и кольцо становятся крупнее, а на руках и ногах появляются изящные ожерелья и украшения из бисера.

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Момент созревания у девушки, как считают куна, наступает в 13−14 лет. Ее переводят жить в специальный дом, где она готовится к замужеству. В течение четырех дней, пока родственники подыскивают подходящего жениха, над девушкой проводится ритуал посвящения: женщины поливают ее водой, чтобы закалить и подготовить к первой брачной ночи.

В доме невесты тем временем собирают всех юношей деревни, приходят родственники, соседи, дарят подарки, танцуют и поют песни. На третий день праздника девушка должна назвать имя того, кого она хочет видеть своим мужем. И тут происходит самое интересное. У жениха есть возможность трижды убежать от невесты, и каждый раз его отправляются «ловить» друзья и родственники семьи.

Считается, что если юношу не смогут поймать в третий раз, то невеста вправе назвать имя другого жениха. И тогда все повторится сначала.
Источник: Reuters
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На деле это всего лишь часть ритуала. Невеста, которая в будущем будет всем руководить, просто показывает, что дает жениху «свободу» выбора. После проведения церемонии бракосочетания жених переходит в семью жены.

Мужчины куна тоже рожают

У куна есть предание, что Луна, одно из главных божеств, вышла из реки. Поэтому местные женщины рожают детей в водоеме. Вместе с женой готовится к родам и отец. За несколько дней до планируемого события он оставляет работу и отдыхает. А в момент непосредственно родов супруг ведет себя так, будто рожает именно он. Куна считают, что если будущий отец будет кричать, то часть болевых ощущений перейдет к нему и роженице будет легче.

После появления ребенка на свет мать омывает его в реке или море, сама купается и приступает к повседневным делам. А родивший отец еще несколько дней отдыхает в гамаке, приходя в себя.

Каждый 150-й ребенок куна — дитя Луны

У куна самый большой процент рождения детей с недостатком меланина во всем мире — один ребенок на каждые 150 жителей.

Местные верят, что лунные дети — так называют альбиносов — появляются, если отец или мать ребенка долго смотрят на Луну.

Альбиносы выполняют определенную функцию в общине — защищают ночное светило от дракона, который пытается съесть Луну во время затмения. Даже проводятся специальные обряды. Во время затмения дети-альбиносы выходят на улицу со стрелами и луком и сопровождают обряд танцами, имитируя сражение с драконом.

Источник: Reuters

Однако у ученых есть свое объяснение — небольшой ареал расселения куна и вступление в брак только с соплеменниками порождает быструю передачу генов. Достаточно двум родителям иметь ген альбинизма, чтобы родился ребенок-альбинос.

Но куна уверены: все дело в Луне и божественной принадлежности ребенка. Поэтому, когда рождается альбинос, его окружают заботой и оберегают от тяжелых работ.
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Совсем другое отношение, чем в Танзании, где за детьми-альбиносами ведется настоящая охота. Кстати, альбиносы встречаются и среди животных.

У них допускается третий пол

Куна дают максимальную свободу детям. И если в какой-то момент мальчики захотят вести себя как девочки, а девочки — как мальчики, их никто не будет переучивать и отговаривать, а примут такими, какими те хотят быть. Первое встречается намного чаще (матриархат же!), таких мальчиков зовут «омеггид», что в переводе с языка куна обозначает «как женщина». Когда мальчики вырастают, они полностью берут на себя женские обязанности, и многие преуспевают в вышивании мола.

Что такое мола

Источник: AP 2019

Куна знамениты на весь мир своими вышивками — мола. Со стороны кажется, что аппликация выполняется просто: на небольшой кусок ткани накладывают полоски другого полотна и красиво соединяют разноцветными нитями, потом пришивают еще одни полоски и так до тех пор, пока не получится задуманный рисунок.

Чаще всего женщины куна используют в мола мифологические прообразы: дерево жизни «палувала» или изображения птиц, животных, растений. И в вышивке традиционно предпочитают красные цвета.

Татуировка как защита от злых духов

Источник: AP 2019

Издавна женщины куна собирались в специальных домах и курили табак, обращаясь к злым духам, чтобы те не причинили им вреда. Перед проведением ритуала женщины наносили на лицо татуировку — сплошную линию черного цвета от макушки до кончика носа. Краску добывали из местного дерева сабдур. Чуть позже такие линии стали наносить взрослым мужчинам и детям для защиты. Традиция защитных татуировок сохраняется до сих пор.

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