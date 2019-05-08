12:45 (мск), источник: Новости Mail.ru
Американец сбросил 24 килограмма, чтобы стать копией Криса Пратта (фото)
Они и правда очень похожи.
Скайлер Пиналес из американского штата Юта увлекается комиксами и снятыми по ним фильмами
Скайлер долгое время косплеил Джокера и Фредди Крюгера, и даже вес в 114 килограммов его не сильно смущал.
Друзья заметили, что Скайлер очень похож на актера Криса Пратта, исполняющего в фильме роль Звездного Лорда.
Когда молодой человек осознал это сходство, он решил во что бы то ни стало перевоплотиться в этого персонажа. Это потребовало от него немалой силы воли.
Скайлер боролся с лишним весом 7 лет. Сейчас он весит около 90 килограммов, но уже с гордостью надевает костюм Звездного Лорда на комикконы. И он действительно очень похож на своего кумира.
Кстати, за свои усилия американец был вознагражден — в конце апреля он побывал на премьерном показе фильма «Мстители: Финал» в
Екатерина Гура