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12:45 (мск), источник: Новости Mail.ru

Американец сбросил 24 килограмма, чтобы стать копией Криса Пратта (фото)

Они и правда очень похожи.

Скайлер Пиналес из американского штата Юта увлекается комиксами и снятыми по ним фильмами, причем настолько, что уже несколько лет он успешно перевоплощается в самых известных супергероев и злодеев на различных мероприятиях.

Скайлер долгое время косплеил Джокера и Фредди Крюгера, и даже вес в 114 килограммов его не сильно смущал.

Но все изменилось в 2014 году, когда американец посмотрел «Стражей Галактики».

Друзья заметили, что Скайлер очень похож на актера Криса Пратта, исполняющего в фильме роль Звездного Лорда.

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Когда молодой человек осознал это сходство, он решил во что бы то ни стало перевоплотиться в этого персонажа. Это потребовало от него немалой силы воли.

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Скайлер боролся с лишним весом 7 лет. Сейчас он весит около 90 килограммов, но уже с гордостью надевает костюм Звездного Лорда на комикконы. И он действительно очень похож на своего кумира.

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Кстати, за свои усилия американец был вознагражден — в конце апреля он побывал на премьерном показе фильма «Мстители: Финал» в Лос-Анджелесе и не только получил автограф Криса Пратта, но и сфотографировался с ним.

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Екатерина Гура

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