13:06 (мск), источник: Ведомости
Путин сменил главнокомандующего ВМФ
Новым главкомом стал Николай Евменов, руководивший Северным флотом.
Президент Владимир Путин назначил главнокомандующим
На момент публикации указы не были опубликованы на сайте Кремля и портале правовой информации.
Шойгу отметил, что бывший до этого главкомом ВМФ адмирал Владимир Королев покидает военную службу, которой посвятил 46 лет. «За эти годы он много сделал для укрепления обороноспособности страны», — отметил министр. По словам Шойгу, Королев переходит на работу в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК). Должность Королева в ОСК он не уточнил.
Фактически Королев прослужил главкомом три с половиной года, что для современных условий является нормальным сроком, и установленные сроки службы Королев отслужил, говорит источник «Ведомостей» в центральных органах военного управления.
Адмирал Евменов командовал Северным флотом с 2016 г., сменив на этом посту Королева. Северный флот является не только флотом (самым сильным в российском ВМФ), но и
Как и Королев, Евменов — подводник, последнее место службы в подводных силах — командование 16-й эскадрой подводных лодок Тихоокеанского флота (2010−2012 гг.) в Вилючинске (Камчатка).