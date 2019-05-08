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13:06 (мск), источник: Ведомости

Путин сменил главнокомандующего ВМФ

Новым главкомом стал Николай Евменов, руководивший Северным флотом.

Источник: РИА "Новости"

Президент Владимир Путин назначил главнокомандующим Военно-морским флотом (ВМФ) адмирала Николая Евменова, ранее командовавшего Северным флотом. Указ Путина министр обороны Сергей Шойгу зачитал на селекторном совещании с подчиненными.

Президент также назначил командующих Черноморского и Северного флотов. Ими стали вице-адмирал Игорь Осипов и вице-адмирал Александр Моисеев соответственно.
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На момент публикации указы не были опубликованы на сайте Кремля и портале правовой информации.

Шойгу отметил, что бывший до этого главкомом ВМФ адмирал Владимир Королев покидает военную службу, которой посвятил 46 лет. «За эти годы он много сделал для укрепления обороноспособности страны», — отметил министр. По словам Шойгу, Королев переходит на работу в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК). Должность Королева в ОСК он не уточнил.

Фактически Королев прослужил главкомом три с половиной года, что для современных условий является нормальным сроком, и установленные сроки службы Королев отслужил, говорит источник «Ведомостей» в центральных органах военного управления.

Вместе с тем трудности с выполнением программы кораблестроения и другие флотские проблемы могли сыграть роль в его отставке, отметил собеседник.

Адмирал Евменов командовал Северным флотом с 2016 г., сменив на этом посту Королева. Северный флот является не только флотом (самым сильным в российском ВМФ), но и оперативно-стратегическим командованием, в состав которого входят соединения Сухопутных войск и ВКС — это фактически пятый военный округ, наряду с Западным, Южным, Центральным и Восточным военными округами.

Как и Королев, Евменов — подводник, последнее место службы в подводных силах — командование 16-й эскадрой подводных лодок Тихоокеанского флота (2010−2012 гг.) в Вилючинске (Камчатка).

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