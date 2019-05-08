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14:27 (мск), источник: Газета.Ру

Ученые выяснили, что люди стали чаще и больше употреблять алкоголь

Потребление алкоголя в мире выросло за последние годы и в дальнейшем только продолжит расти, выяснила международная группа ученых. Рост наблюдается в основном за счет азиатских стран — в Европейском регионе, в том числе и в России, пить стали меньше.

Источник: Reuters

Потребление алкоголя среди взрослого населения во всем мире возросло за последние годы — с 5,9 литра этанола в год на человека в 1990-м году до 6,5 литров в 2017-м, выяснили специалисты из Университета Торонто и Института клинической психологии и психотерапии в Дрездене.

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К 2030 году потребление алкоголя на душу населения достигнет 7,6 литров, считают они. Исследование было опубликовано в журнале The Lancet.

«Употребление алкоголя — ведущий фактор риска множества болезней, и данные о воздействии алкоголя имеют решающее значение для оценки прогресса в достижении глобальных целей в области неинфекционных заболеваний», — пишут авторы работы. Кроме неинфекционных заболеваний, например, рака, болезней сердца и диабета, употребление алкоголя также нередко приводит к травмам, которые могут стать причиной инвалидности.

Чтобы выяснить, как изменилось потребление алкоголя в мире за последнее время, исследователи проанализировали данные по 189 странам за 1990−2017 годы. До 1990 года основная часть алкоголя потреблялась в странах с высоким уровнем дохода, больше всего пьющего населения было в Европе. Однако с течением времени ситуация изменилась.

В большинстве европейских стран в 2010—2017 годах потребление алкоголя снизилось.

Упало оно и России, причем почти на четверть — с 15,8 литров на человека в год до 12,3 литров.

В целом, основное снижение потребление алкоголя в европейском регионе пришлось именно на бывшие страны СССР — Украину, Азербайджан, Белоруссию, Киргизию. Наиболее разительные изменения произошли в Азербайджане — там потребление алкоголя снизилось на 82% с 2000 года и в 2017 году составило лишь 0,5 литра на человека в год.

Также меньше пить стали в Южной Америке — например, в Перу потребление алкоголя снизилось на 24%.

А вот в странах юго-восточной Азии и в западной части Тихого океана потребление алкоголя в 2010—2017 годах сильно возросло.

Лидером стал Вьетнам, где люди стали употреблять на 90% больше алкоголя — 8,9 литров в год вместо 4,7. В Индии потребление алкоголя увеличилось на 38%, с 4,3 до 5,9 литра.

В США потребление алкоголя тоже увеличилось, но лишь на скромные 6% в 2010—2017 годах, с 9,3 до 9,8 литра в год на человека. При этом рост был обусловлен увеличением числа людей, употребляющих алкоголь, а количество алкоголиков даже снизилось на 2%.

«Потребление алкоголя растет и, по-видимому, продолжит расти, несмотря на то, что люди знают о последствиях», — делает неутешительные выводы ведущий автор исследования Юрген Рем.
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На основе собранной информации исследователи спрогнозировали потребление алкоголя к 2030 году. По их расчетам, к этому времени половина взрослых людей будет употреблять алкоголь регулярно (по сравнению с 45% в 1990 году), а воздерживаться от алкоголя будет лишь 40% населения (по сравнению с 46% в 1990 году).

23% людей будут пьянствовать по крайней мере раз в месяц — в 1990 году таковых насчитывалось всего 18,5%.

Европа перестанет быть самым пьющим регионом — к 2030 году этот незавидный статус достанется азиатским странам. Рост потребления алкоголя будет обусловлен не увеличением количества пьющих людей, а увеличением объема алкоголя среди них. Кроме того, уменьшится разрыв в потреблении алкоголя между мужчинами и женщинами, так как женщины будут зарабатывать больше денег.

«Алкоголь — это роскошь, которая не нужна для выживания или благополучия, — отмечает Рем. — Заработайте достаточно денег, и он станет доступен».

Исследователи отмечают, что объем потребляемого алкоголя растет быстрее, чем процент пьющих людей — следовательно, возрастает потребление алкоголя на душу населения. Это приведет к росту не только частоты запоев, но и ассоциированных с алкоголем заболеваний, предупреждают они.

Факторы, приводящие к снижению употребления алкоголя, не изучались тщательно. Тем не менее, среди них авторы работы отмечают экономическое благосостояние, религиозные взгляды и политику в отношении алкоголя.

Исследователи называют Россию хорошим примером страны с сильной антиалкогольной политикой — по их словам, снизить потребление алкоголя удалось благодаря налогообложению, запрету рекламы алкоголя и снижению его доступности.

Это поспособствовало уменьшению потребления алкоголя и снижению количества связанных с ним болезней.

Политика, направленная на снижение потребления алкоголя, особенно важна в странах со средним и низким уровнем дохода, подчеркивает научный сотрудник Центра исследований алкогольной политики при университете Троба в Австралии Сара Каллинан — в них выше риск пострадать от некачественной и нелегальной продукции.

Ограничение доступности и повышение цен на алкоголь оказались эффективны в странах с высоким уровнем дохода, но в остальных случаях это может не сработать, считает она.

Строгие ограничения на рекламу и другие популяризирующие алкоголь мероприятия крайне важны для снижения спроса на алкогол. Точно так же необходимы строгие санкции к нетрезвым водителям, чтобы потребление алкоголя не приводило к увеличению травматизма на дорогах.
Сара Каллина

Исследователи надеются, что с помощью грамотной политики удастся снизить потребления алкоголя в мире, тем самым увеличив продолжительность жизни населения и сделав его более здоровым.

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