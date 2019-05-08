20:08 (мск), источник: Daily Storm
В России решили внедрить единую систему горячего питания для школьников
Минпросвещения объявило конкурс на создание единой модели школьного питания стоимостью в семь миллионов рублей.
Министерство просвещения России организовало конкурс на формирование единой концепции организации горячего питания в школах. Максимальная цена, за которую можно выполнить задание, составляет семь миллионов рублей. Подать заявку нужно до 29 мая 2019 года, а выполнить задание к середине ноября текущего года. Сообщение о проведении открытого конкурса размещено на сайте информационной системы в сфере закупок.
Согласно конкурсной документации, победитель должен будет проанализировать российское законодательство, регулирующее систему школьного питания, провести конкурс лучших проектов региональных и муниципальных систем по организации питания школьников и по его итогам провести конференцию. Полученные данные должны будут составить основу единой системы горячего питания в российских школах.
В период с 2017-го по 2018 год Минпросвещения провело изучило организацию питания в школах, пояснили агентству РБК в
Среди причин низкого охвата горячим питанием школьников в ведомстве назвали отсутствие комплексной программы питания детей, достаточной
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По оценке ведомства, с ее помощью будут достигнуты целевые показатели майских указов российского президента Владимира Путина, в том числе, увеличение естественного прироста населения страны и повышение продолжительности жизни россиян до 78 лет.
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