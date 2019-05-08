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20:08 (мск), источник: Daily Storm

В России решили внедрить единую систему горячего питания для школьников

Минпросвещения объявило конкурс на создание единой модели школьного питания стоимостью в семь миллионов рублей.

Источник: РИА "Новости"

Министерство просвещения России организовало конкурс на формирование единой концепции организации горячего питания в школах. Максимальная цена, за которую можно выполнить задание, составляет семь миллионов рублей. Подать заявку нужно до 29 мая 2019 года, а выполнить задание к середине ноября текущего года. Сообщение о проведении открытого конкурса размещено на сайте информационной системы в сфере закупок.

Согласно конкурсной документации, победитель должен будет проанализировать российское законодательство, регулирующее систему школьного питания, провести конкурс лучших проектов региональных и муниципальных систем по организации питания школьников и по его итогам провести конференцию. Полученные данные должны будут составить основу единой системы горячего питания в российских школах.

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В период с 2017-го по 2018 год Минпросвещения провело изучило организацию питания в школах, пояснили агентству РБК в пресс-службе министерства. Согласно полученным данным, 63,8% учащихся получали каждый день одноразовое питание; 25,7% — двухразовое.

Среди причин низкого охвата горячим питанием школьников в ведомстве назвали отсутствие комплексной программы питания детей, достаточной материально-технической базы в пищеблоках, соответствующих площадей для приема еды, не продуманность организации питания детей с аллергией, сахарным диабетом, проблемы с поставщиками, вытеснение горячей еды буфетной продукции и другие.

Если будет создана единая система питания в школах, то это поможет выполнить задачи по развитию демографии в России, подчеркнули в министерстве.

По мнению представителей Минпросвещения, она напрямую связана с демографическими процессами, социально-экономическим развитием страны и здоровьем нации.

По оценке ведомства, с ее помощью будут достигнуты целевые показатели майских указов российского президента Владимира Путина, в том числе, увеличение естественного прироста населения страны и повышение продолжительности жизни россиян до 78 лет.

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Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев поддержал инициативу вице-спикера Госдумы Сергея Неверова, попросившего председателя правительства обеспечить всех российских школьников горячим питанием. Глава кабмина пообещал, что правительство подготовит предложения по улучшению меню для учащихся. В школьном питании должны быть фрукты, овощи, а также рыба, мясо, молоко, в которых есть необходимые белки, подчеркнул он.

В начале апреля замминистра просвещения Татьяна Синюгина рассказала, что около 75% школьников не получают двухразовое горячее питание, почти 40% учеников — даже разовое.

Синюгина напомнила, что, по санитарно-эпидемиологическим требованиям, учреждения начального и среднего профессионального образования обязаны организовывать горячие завтрак и обед для учащихся. А посещающих группу продленного дня детей должны к тому же обеспечивать полдником, добавила она.

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