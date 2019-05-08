В Новосибирске с четвертой попытки установили памятник Сталину

Бюст Сталина из полимерной глины заполнили внутри монтажной пеной. Его поставили у специально построенной кирпичной стены у здания обкома. Официальное открытие памятника запланировано на 9 мая.
Уже после открытия слева и справа от бюста планируют разместить две таблички: на одной из них, скорее всего, будет цитата Сталина, а на другой — рифмованный текст о его заслугах.
Руководитель инициативной группы по установке памятника Алексей Денисюк рассказал, что договорился с обкомом КПРФ о видеонаблюдении и освещении. При необходимости бюсту обеспечат круглосуточную охрану.
О таких мерах предосторожности задумались, потому что против памятника выступали некоторые новосибирцы. Краевед Константин Голодяев говорил, что памятник Сталину расколет жителей города на два лагеря.
Идею также критиковали в мэрии, а в конце 2018 года художественный совет при городском правительстве не согласовал инициативу.
13 марта компромиссное решение по установке бюста Сталина все-таки согласовали. Инициативной группе предложили разместить памятник на территории обкома КПРФ. Сначала установить бюст предлагали или на Красном проспекте в центре города, или у стелы «Штыки» на улице Сибиряков-Гвардейцев.
Памятники историческим деятелям уже вызывали неоднозначную реакцию у новосибирцев. Летом 2017 года житель города с топором напал на памятник Николаю II и цесаревичу Алексею.