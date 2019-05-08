Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Удар по пенсионерам: за паспорта РФ в ЛДНР могут лишить пенсий
Названы самые продаваемые автомобили в истории (фото)
Роды Меган Маркл обошлись в 2 миллиона рублей
"Меня мучает чувство, что я никому не смогла помочь"
В России перестали строить торговые центры. Почему?
Жители Донбасса рассказали, зачем им российское гражданство Гражданство РФ смогут получить и те украинцы, которые родились и постоянно проживали в Крыму
Туристы со скандалом возвращаются с отдыха в Турции и ОАЭ
Последнее СМС бортпроводника, погибшего в Superjet
Шестеро пожарных, спасших Нотр-Дам, изнасиловали туристку - СМИ
Россиян не любят за границей из-за 6 особенностей
Кто лишний в сборной: оставят ли связку Капризов — Овечкин?
Российские игроки прошли курс подготовки пилотов
Кристину Орбакайте перепутали с Лаймой Вайкуле
В сети решили, что Оксана Федорова переборщила с уколами ботокса
В США назвали лучший истребитель в мире
В Норвегии поймали «русского боевого кита» (фото)
Как легко расстаться с домашним хламом
Названа главная опасность питерских коммуналок
Фоторепортажи
15Sony World Photography Awards назвала фотографа года
27Самые известные снимки Великой Отечественной войны
15:33 (мск), источник: RTVi

В Новосибирске с четвертой попытки установили памятник Сталину

Памятник Иосифу Сталину установили в Новосибирске на улице Большевистской около местного обкома КПРФ. Установку бюста удалось согласовать только с четвертой попытки. Об этом 8 мая написало издание НГС.

Бюст Сталина из полимерной глины заполнили внутри монтажной пеной. Его поставили у специально построенной кирпичной стены у здания обкома. Официальное открытие памятника запланировано на 9 мая.

Уже после открытия слева и справа от бюста планируют разместить две таблички: на одной из них, скорее всего, будет цитата Сталина, а на другой — рифмованный текст о его заслугах.

Руководитель инициативной группы по установке памятника Алексей Денисюк рассказал, что договорился с обкомом КПРФ о видеонаблюдении и освещении. При необходимости бюсту обеспечат круглосуточную охрану.

Новость
«Чушь»: в РАН и ВШЭ ответили на заявление о виновности Сталина в блокаде Ленинграда

О таких мерах предосторожности задумались, потому что против памятника выступали некоторые новосибирцы. Краевед Константин Голодяев говорил, что памятник Сталину расколет жителей города на два лагеря.

Идею также критиковали в мэрии, а в конце 2018 года художественный совет при городском правительстве не согласовал инициативу.

13 марта компромиссное решение по установке бюста Сталина все-таки согласовали. Инициативной группе предложили разместить памятник на территории обкома КПРФ. Сначала установить бюст предлагали или на Красном проспекте в центре города, или у стелы «Штыки» на улице Сибиряков-Гвардейцев.

Памятники историческим деятелям уже вызывали неоднозначную реакцию у новосибирцев. Летом 2017 года житель города с топором напал на памятник Николаю II и цесаревичу Алексею.

 На ютьюбе опубликовали «полную версию» фильма «Детектив Пикачу» — в ней 102 минуты танцует покемон
«Я бы сказала, что тебя люблю, папа». Как красноармейцы стали отцами в Норвегии, но так и не увидели своих детей
Умер композитор «Крылатых качелей» и колыбельной для Умки
Стало известно о четвертом за сутки происшествии с SSJ 100
Принц Гарри и Меган Маркл показали фото новорожденного сына
Синоптики рассказали о затяжной жаре
Аллигатор нырнул в бассейн к туристам в США (видео)
Путин сменил главнокомандующего ВМФ
Овечкин и все-все-все
Звездная сборная на звездном турнире
Спорт
Состав России на ЧМ-2019, возможно, самый звездный в истории Овечкин, Малкин, Кучеров, Кузнецов, Ковальчук, Василевский, Гусев, Дадонов, и это еще не все
Hi-Tech
В США показали боевой корабль будущего Пока только на бумаге.
Авто
В Москве за день украли прокатных самокатов на 370 тыс. рублей После случившегося начата доследственная проверка
Кино
Анджелина Джоли «опустошила» Селин Дион, отказавшись сыграть ее Источники рассказали об обиде певицы на бывшую приятельницу
Недвижимость
Почему газировка растворяет накипь в чайнике?
Что нужно выбросить из вашей спальни прямо сейчас
Как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
В России сироту поселили в квартиру без пола и окон
Популярные темы на «Детях»
Когда уходит муж... 487
Фильм "А зори здесь тихие". Что осталось за кадром. 287
Москва или Сочи 217
Запросы детей. Прогал в воспитании (много букв) 193
Леди
Красивая старость: как стареют кинодивы золотого Голливуда Возраст может пугать, но актрисы ХХ века доказывают: морщины нужно носить с достоинством и особым шармом.
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь