Осы могут мыслить логически

Осы достаточно давно считались более примитивными сородичами пчел, однако в последние годы ученые нашли намеки на наличие у них крайне продвинутых для насекомых умственных способностей. К примеру, в начале текущего десятилетия было установлено, что осы умеют запоминать и распознавать лица своих собратьев по улью и отличать их от других, незнакомых их ос и предметов. В прошлом, подобная способность считалась эксклюзивной особенностью человека и высших приматов.
В данном случае эксперимент проводился на осах двух видов: Polistes dominula и Polistes metricus.
Как сообщает РИА Новости, ученые провели следующий опыт. Безопасные для ползающих по ним насекомых пути маркировались хорошо видимыми ими цветными метками. Метками других цветов обозначались пути, на которых ос подстерегала опасность — удар током. Цвета, обозначающие опасный и безопасный маршруты, иногда менялись.
Изменения цветов, как объясняют ученые, не были случайными, а подчинялись простой логической закономерности. Цвета были выстроены в определенную последовательность, ABCDE, положение в которой определяло уровень относительной «опасности» каждого оттенка. К примеру, коридор, помеченный цветом B, становился опасным, если второй проход был окрашен в C или E, но превращался в безопасный тоннель, если он соседствовал с оттенком A.
Ученые проверили, смогут ли осы разгадать эту последовательность, «дрессируя» их на нескольких комбинациях этих цветов, а затем поместив их в улей, чьи проходы были выкрашены в неизвестное насекомым сочетание оттенков.
Я была уверена в том, что осы, как и пчелы, не смогут раскрыть эту логическую иерархию. Но в реальности этого не было — они уловили эти скрытые закономерности всего за шесть попыток и научились понимать, при каких условиях тот или иной цвет обозначал опасный или безопасный проход.
Элизабет Тиббетс (Elizabeth Tibbetts)Ученый из университета штата Мичиган в Энн-Арбор
Как полагают ученые, подобные различия между пчелами и осами связаны с тем, что в ульях последних существует не одна, а несколько «королев», так называемых основательниц колонии. Каждая из них имеет свою собственную «свиту» из дочерей, чьими отношениями внутри этих семей и улья в целом управляет сложная система доминирования и подчинения.
Подобная иерархическая организация ульев, как считают исследователи, была бы невозможной, если бы осы не обладали способностью визуально различать своих сородичей и способностью делать из этого выводы. Все это, в свою очередь, говорит о том, что способность абстрактно мыслить и общаться с себе подобными могла возникнуть у наших предков не из-за увеличения размеров их мозга, а из-за того, что они начали жить в больших и сложно устроенных группах, заключает Тиббетс.
Ознакомиться с подробностями можно в статье, опубликованной в журнале Biology Letters.