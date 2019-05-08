В испанский суд вызвали собаку, ставшую жертвой жестокого обращения

Решение вызвать собаку приняла судья Сандра Баррера Уголовного суда № 1 города Санта-Крус-де-Тенерифе.
Согласно кадрам, распространенным изданием Eldia.es, собака вошла в зал заседаний, виляя хвостом. Бывший хозяин давал показания по видеосвязи из тюрьмы в Севилье, где он находится в предварительном заключении за другое преступление.
Как отмечается в сообщении, мужчину обвиняют в том, что он выкинул собаку в мусорный контейнер, поместив ее в чемодан. Сам он утверждает, что избавиться от собаки его уговорила подруга. По его версии, собаку они нашли в доме в луже крови без признаков жизни после того, как ее искусали другие животные, также принадлежавшие обвиняемому.
Однако соседи, которые нашли собаку почти через сутки, эту версию не подтверждают. По их словам, животное самостоятельно прогрызло чемодан, чтобы получить доступ к воздуху. Ветеринар, осмотревший собаку, сообщил суду, что потеря крови была не настолько существенной и не могла привести к гибели.
В зале также присутствовала нынешняя хозяйка собаки, которой она дала новое имя — Китай. Раньше ее звали Чудеса.
Прокурор требует приговорить мужчину к девяти месяцам заключения и лишению права работать с животными в течение двух лет. Частное обвинение требует приговорить его к году тюрьмы и трем годам лишения права работать с животными.
Прокурор, представляя собаку, сказала присутствующим, что «свидетель, очевидно, не может говорить», но пояснила, что животное привели для того, чтобы сравнить ее состояние после совершения преступления и в настоящий момент.