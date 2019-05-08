Ученые предупредили об угрозе разлома земной коры

Специалисты проанализировали сейсмическую активность в регионе. Их внимание привлекли два бедствия: землетрясение 1755 года, полностью уничтожившее Лиссабон, и еще одно, произошедшее в 1969 году. С помощью моделирования ученые установили, что в земной коре у берегов Португалии с большой скоростью происходят аномальные изменения, которые затрагивают участки литосферных плит на глубине до 250 километров.
«Предварительные результаты показывают, что существование в старой литосфере океанов слоев, подверженных серпентинизации (поглощению воды горными породами. — Прим. ред.), может приводить к ее расслаиванию», — говорится в выводах научной группы, опубликованных в рамках конференции.
По словам геологов, они «впервые выявили расслоение океанической литосферы».
Ученые готовятся к публикации своего исследования в научных изданиях и его широкому обсуждению.