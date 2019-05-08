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18:53 (мск), источник: Новости Mail.ru

Удачливый бородавочник убежал от семи львов в Африке (видео)

Кому-то придется искать себе новый обед.

Писательница из Флориды Дана Аткинсон, выпускающая книги про Африку, стала свидетелем удивительного события, произошедшего на ее глазах в Национальном парке Крюгера в ЮАР.

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Вместе с друзьями Аткинсон устроились на пикнике, а неподалеку от их компании отдыхала группа львов. Внезапно в их поле зрения появился одинокий кабан-бородавочник, который, кажется, совсем не замечал опасности. Но уже через несколько минут он был вынужден убегать от семи голодных хищников, устроивших на него охоту. Удивительно, но бородавочнику удалось спастись.

Екатерина Гура

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