18:53 (мск), источник: Новости Mail.ru
Удачливый бородавочник убежал от семи львов в Африке (видео)
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Писательница из Флориды Дана Аткинсон, выпускающая книги про Африку, стала свидетелем удивительного события, произошедшего на ее глазах в Национальном парке Крюгера в ЮАР.
Вместе с друзьями Аткинсон устроились на пикнике, а неподалеку от их компании отдыхала группа львов. Внезапно в их поле зрения появился одинокий
Екатерина Гура