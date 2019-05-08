В Сети застыдили девушку за то, что она носит два помолвочных кольца

Девушка из США анонимно поделилась в закрытой группе в Facebook фотографией своих помолвочных колец, которых у нее оказалось два. Как рассказала будущая невеста, ее молодой человек сначала сделал ей предложение с помощью 10-долларового серебряного колечка, которое она носила четыре месяца.
Потом он решил исправить ситуацию и подарил ей более дорогое помолвочное кольцо с бриллиантом. Однако спустя пару месяцев он передумал и принес ей еще одно кольцо, и тоже помолвочное.
Когда удивленная девушка спросила, какое же кольцо ему самому больше нравится, парень лишь пожал плечами и ответил, что не может определиться.
Чтобы не обижать возлюбленного, американка решила носить оба кольца на одном пальце.
Но эта трогательная история вместо слов поддержки вызвала лишь шквал критики. Пользователи Facebook написали, что носить два кольца — это плохая идея, так как кажется, будто у девушки сразу два жениха. Кроме того, другим участницам группы совсем не понравились сами кольца. Они назвали их дешевыми и уродливыми, а также посоветовали будущей невесте снять их с пальца и спрятать подальше.