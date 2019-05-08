Депутат, устроивший стрельбу, отказался от неприкосновенности по этому делу

Ранее СМИ сообщили, что Ионин стрелял из автомата в свердловском городе Камышлов. Парламентарий пояснил журналистам, что стрелял из охолощенного автомата, купленного его помощником, чтобы проверить его работоспособность перед тем, как подарить юнармейцам для игры в «Зарницу». Депутат заявил, что, узнав из СМИ о возбуждении уголовного дела по статье о хулиганстве, он добровольно пришел на допрос к следователю.
«Четыре часа с небольшим (допрашивали — ред.). Допрос прошел корректно и понятно. Проблема была в другом. Нет у нас прецедентов, чтобы депутаты Госдумы приходили допрашиваться. В итоге я написал заявление, что прошу не применять по данному уголовному делу в отношении меня депутатскую неприкосновенность. Как я и обещал, не буду ей прикрываться», — сказал Ионин РИА Новости.
По его словам, он все рассказал следователю максимально подробно. «Несколько раз вносили правки, чтобы все было четко написано. Следователь очень профессиональный, это видно. Поэтому я надеюсь на объективное расследование. Как я и говорил, если следствие и суд установят вину, я готов понести наказание. Но хочу, чтобы наказание было соразмерно проступку, а не так, что вот поднялась волна, и давайте на него свесим всех собак», — подчеркнул Ионин.
Депутат добавил, что, если будет необходимость дополнительно прийти на допрос, то он готов прийти при условии, что его предупредят об этом заранее. Ионин пояснил, что, скорее всего, его привлекут по делу в качестве свидетеля, а его помощник уже проходит по нему как свидетель и допрашивался по делу во вторник. Автомат направлен на экспертизу.
«Если следствие и суд установят вину, готов понести наказание. Чему я искренне рад — что благодаря этой истории следствие заинтересовалось историей обманутых дольщиков (города) Камышлова, которым мы стараемся помочь уже несколько лет. В показаниях я все это указал… Я ни от кого не бегаю. Ситуация получилась некрасивая. Я еще раз приношу извинения, что такой инцидент со мной произошел. Каждый может оступиться. Ошибку я совершил. Было бы неплохо, если бы другие чиновники и депутаты тоже не прикрывались своим высоким статусом. Может быть, будет какой-то прецедент Ионина», — отметил депутат.