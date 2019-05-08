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20:35 (мск), источник: Чердак

Деревенские обогнали городских в наборе веса

Об этом говорят данные о 112 миллионах человек из 200 стран мира.

Источник: Reuters
Более тысячи ученых со всего мира провели масштабное метаисследование, посвященное индексу массы тела жителей городов и сельской местности. Оказалось, что с 1985 года деревенские начали полнеть гораздо быстрее, чем городские, а в целом по миру люди в среднем стали тяжелее на 5−6 килограмм.

Исследования показывают, что человечество неуклонно набирает вес. Основной показатель, которым пользуются ученые и врачи для того, чтобы увидеть этот феномен в цифрах — индекс массы тела (ИМТ). Эта величина показывает соответствие массы человека его росту. Сегодня нормальным считается интервал ИМТ от 18,5 до 25 кг/м², а значения в интервале между 30 и 35 кг/м² — уже признаком ожирения.

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В настоящее время в большинстве стран индекс массы тела людей стабильно растет параллельно с тем, как растет соотношение городского населения к сельскому. Это приводит к представлениям о том, что урбанизация ведет к глобальному ожирению человечества.

Более 1000 исследователей со всего мира решили это проверить, обобщив результаты более чем 2000 исследований ИМТ. В сумме в них участвовало более 112 миллионов человек из 200 стран. Данные соответствовали периоду с 1985 по 2017 годы. Выяснилось, что за эти годы индекс массы тела по всему миру вырос в среднем на 2 кг/м² у мужчин и на 2,2 кг/м² — у женщин. Это означает, что люди, в среднем, стали на 5−6 килограммов тяжелее. В абсолютных цифрах средний индекс массы тела увеличился с 22,6 до 24,7 кг/м² у женщин и с 22,2 кг/м² до 24,4 кг/м² у мужчин.

При этом, как показало исследование, 55% этого глобального увеличения веса приходится на сельскую местность. Для стран с низким и средним доходом на деревенских жителей приходится уже более 80% увеличения средней массы. Средний ИМТ жителей сельской местности за рассматриваемый период увеличился на 2,1 кг/м² у мужчин и у женщин, при том, что в городах тот же показатель составил 1,3 и 1,6 кг/м² соответственно.

До 1985 года индекс массы тела горожан — как женщин, так и мужчин — в большинстве стран был выше, чем у сельских жителей. Однако за последние 32 года разрыв в величине ИМТ сократился или даже наоборот — селяне перехватили пальму первенства.

Кроме этого ученые нашли важные отличия между странами с разным уровнем дохода. Оказалось, что в странах с высоким уровнем дохода ИМТ в сельских районах был в целом выше, особенно среди женщин. Авторы исследования предполагают, что это связано с меньшим доходом населения и низким уровнем образования, а также с тем, что доступ к здоровой пище для жителей сельской местности в этих странах ограничен, в том числе и за счет большей цены. Кроме того, у селян меньше возможностей для отдыха и занятий спортом.

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В то же время в сельских районах стран с низким и средним уровнем дохода произошли сдвиги в сторону более высоких доходов, улучшения инфраструктуры, более механизированного сельского хозяйства и увеличения использования транспорта. В итоге жители сельской местности стали двигаться меньше, чем обычно, а есть больше. Из-за этого ИМТ в сельской местности растет.

При этом некоторые страны выбиваются из общей тенденции. Так, среди женщин некоторых стран Европы ИМТ за прошедшее время даже немного уменьшился. Среди этих стран Греция, Испания, Чехия, Италия, Сербия и Франция. В Азии похожее происходит в Японии, Сингапуре и карликовом островном государстве Науру. Зато женщины в Египте и Гондурасе набирают вес особенно интенсивно — там индекс увеличился на 5 кг/м².

Среди мужчин индекс массы тела увеличился во всех странах, особенно в Сент-Люсии, Бахрейне, Перу, Китае, Доминиканской республике и США — везде более чем на 3,1 кг/м². Также сельские жительницы центральной и восточной Европы полнеют наиболее ударными темпами по сравнению с горожанками тех же стран. В Беларуси, Чехии и Литве отрыв составляет в 1 кг/м².

В России средний ИМТ для мужчин в 1985 году составил 24,8 кг/м², для женщин — 26,6 кг/м². В 2017 году для мужчин — 26,1 кг/м², для женщин — 26,7 кг/м². Таким образом, россияне, как и остальные жители Земли, тоже постепенно набирает вес.

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