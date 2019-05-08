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23:17 (мск), источник: РИА Новости

Минтруд подсчитал, сколько осталось участников Великой Отечественной войны

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. В России проживает почти 75,5 тысячи участников Великой Отечественной войны, сообщает Министерство труда и социальной защиты.

Источник: РИА Новости

По данным Пенсионного фонда, по состоянию на апрель 2019 года в стране насчитывается чуть более 96,3 тысячи жителей блокадного Ленинграда и около 103,7 тысячи несовершеннолетних узников фашизма. При этом совершеннолетних узников фашизма осталось только 144 человека.

Сейчас в России проживают почти 240,4 тысячи вдов инвалидов и участников войны. Кроме того, в стране насчитывается более 762,6 тысячи тружеников тыла.

В целом по России осталось 1,28 миллиона инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц и членов семей.

Как отмечает Минтруд, общий размер материального обеспечения ветеранов с учетом пенсии, ежемесячных денежных выплат и дополнительного ежемесячного материального обеспечения составляет до 43,5 тысячи рублей. Ко Дню Победу ветеранам дополнительно выплатят по десять тысяч рублей.

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