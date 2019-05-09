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07:48 (мск), источник: РИА Новости

Роспотребнадзор рассказал, как пожилым людям не стать жертвами мошенников

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Роспотребнадзор дал рекомендации гражданам преклонного возраста, как защититься от мошенников.

Источник: РИА Новости

«Чтобы обезопасить себя, близких и не оказаться жертвой мошенников, Роспотребнадзор рекомендует придерживаться нескольких правил: бережно относитесь к своим персональным данным и документам. Не следует отдавать в руки чужим людям паспорт, никогда никому не называть данные банковской карты: пин-код и СVV (трехзначный код на обратной стороне карты)», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В Роспотребнадзоре советуют не перезванивать по номеру, с которого вам отправили смс о блокировке карты или списании денежных средств. Для того чтобы узнать обо всех банковских операциях, нужно перезвонить по номеру, указанному на вашей банковской карточке или сходить в банк.

Специалисты ведомства также советуют с осторожностью приобретать у людей, занимающихся квартирным сетевым маркетингом, продукты, мелкую бытовую технику — товары могут не соответствовать обязательным требованиям, а их цена может быть сильно завышена.

С осторожностью стоит посещать бесплатные демонстрации косметологических услуг (массаж, «пилинг», уход за волосами) с настойчивыми рекомендациями «местного» врача, презентации косметики с «исключительными» свойствами. Отмечается, что продавцы таких товаров и услуг, услышав о недостатке денег, убеждают граждан заключать кредитные договоры на крупные суммы.

Документация по таким сделкам часто сложная и запутанная, напечатанная мелким шрифтом.

«Помните, что потребитель свободен в заключении договора, а понуждение к заключению договора не допускается. Если вы или ваши близкие все же подписали договор с недобросовестными продавцами или исполнителями услуг, то следует помнить, что за защитой своих прав вы можете обратиться в Роспотребнадзор», — подчеркнули в ведомстве.

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