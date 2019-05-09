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08:12 (мск), источник: "Российская газета"

Назван простой способ сбросить лишний вес к лету

Зарубежные диетологи посоветовали людям, которые пытаются похудеть, пять-шесть раз в день жевать жевательную резинку без сахара. Об этом пишет CNN со ссылкой на Академию питания и диетологии США.

Источник: Reuters

— Часто людям после приема пищи необходимо съесть что-нибудь на десерт. Кусочек ароматной жевательной резинки может заменить сладкое. Также вы употребите меньше калорий, чем получили бы, съев печенье или кусок торта, — пояснила диетолог Кери Ганс.

По ее словам, жевание жвачки подавляет аппетит и тягу перекусывать вредными продуктами (вроде чипсов или печенья).

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— Согласно одному из последних исследований, люди, которые жевали жвачку, в следующий прием пищи потребляли на 40 калорий меньше обычного. При этом они чувствовали себя более уверенными и успешнее сопротивлялись желанию что-нибудь доп្олнительно съесть, — рассказала сотрудница Академии питания и диетологии диетолог Анжел Планелс.

Впрочем, специалисты рекомендуют не отказываться от полезных перекусов в течение дня, потому как жевательная резинка не обеспечит вас той энергией, которую даст, например, йогурт или небольшая горсть орехов.

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