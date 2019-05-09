08:12 (мск), источник: "Российская газета"
Назван простой способ сбросить лишний вес к лету
Зарубежные диетологи посоветовали людям, которые пытаются похудеть,
— Часто людям после приема пищи необходимо съесть
По ее словам, жевание жвачки подавляет аппетит и тягу перекусывать вредными продуктами (вроде чипсов или печенья).
— Согласно одному из последних исследований, люди, которые жевали жвачку, в следующий прием пищи потребляли на 40 калорий меньше обычного. При этом они чувствовали себя более уверенными и успешнее сопротивлялись желанию
Впрочем, специалисты рекомендуют не отказываться от полезных перекусов в течение дня, потому как жевательная резинка не обеспечит вас той энергией, которую даст, например, йогурт или небольшая горсть орехов.
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