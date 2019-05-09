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11:09 (мск), источник: Новости Mail.ru

Фотогалерея: в Москве прошел Парад Победы

Праздничный парад, посвященный 74-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, прошел на Красной площади.

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34
фотографии
34
фотографии

В этом году в параде приняли участие более 13,6 тыс. военнослужащих, свыше 130 единиц колесной и гусеничной техники.

Воздушную часть парада отменили из-за погодных условий. Планировалось, что над Красной площадью пролетят 74 самолёта и вертолёта.

Во время загрузки произошла ошибка.

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