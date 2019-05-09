11:09 (мск), источник: Новости Mail.ru
Фотогалерея: в Москве прошел Парад Победы
Праздничный парад, посвященный 74-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, прошел на Красной площади.
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Праздничный парад, посвященный 74-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, прошел на Красной площади.
В этом году в параде приняли участие более 13,6 тыс. военнослужащих, свыше 130 единиц колесной и гусеничной техники.
Воздушную часть парада отменили
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