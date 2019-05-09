#ПарадПобеды— Андрей Ильницкий (@amicableru) 9 мая 2019 г.
Техника пошла ... Легендарная Т-34 впереди ✌? pic.twitter.com/bsbVXd9Sge
11:49 (мск), источник: Ведомости
На Красной площади прошел Парад Победы
Воздушная часть была отменена
На Красной площади в Москве завершился парад по случаю 74-й годовщины Победы. В этом году он прошел без воздушной части, она была отменена
В параде приняли участие 35 пеших расчетов, более 130 единиц вооружения и военной техники. Всего были задействованы около 13 000 военнослужащих. Механизированную колонну возглавил легендарный танк Т-34.
Среди новинок парада — недавно принятые на вооружение автоматы АК-12, которые были в руках десантников и росгвардейцев.
Парад принимал министр обороны Сергей Шойгу, командовал парадом главнокомандующий сухопутными войсками Олег Салюков. В этом году они впервые совершили объезд парадного строя на кабриолетах Aurus российского производства.
На параде традиционно присутствовал президент Владимир Путин. Перед началом торжественного мероприятия он кратко пообщался с ветеранами, поздравив их с праздником. Вместе с президентом на трибуне находились премьер Дмитрий Медведев и бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
Во время своего выступления на параде Путин заявил, что советский народ стал надеждой и оплотом всего человечества в борьбе с нацизмом, главным освободителем народов Европы. По словам президента, в истории российского народа немало свершений, но победа над фашизмом занимает среди них особое место. «Возмездие нацистам за все их бесчинства, за то, что они возомнили себя высшей расой и развязали страшную войну. Этой обнаглевшей силе покорились многие государства, и безнаказанность застилала нацистам глаза. Они думали, что смогут так же, в считанные недели, подмять под себя и Советский Союз, тысячелетнюю историческую Россию. Не вышло», — сказал Путин.
Он напомнил, что одним из первых внезапный удар захватчиков принял гарнизон Брестской крепости. «Бились до последнего, оставили потомкам на стенах цитадели надписи, от которых и сегодня перехватывает дыхание, — отметил президент. Эти слова звучат как клятва и наказ, продолжил Путин: «Умираю, но не сдаюсь».
Подвиги российских воинов в наши дни говорят о том, что этот наказ не забыт.
Россия сделает все, чтобы обеспечить высокую боеспособность своих войск, заявил президент.
Путин также отметил «осознанное искажение событий Великой Отечественной войны» в ряде стран. «Сегодня мы видим, как в ряде государств осознанно искажают события войны, как возводят в кумиры тех, кто, забыв про честь и человеческое достоинство, прислуживал нацистам, бесстыдно врут своим детям, предают своих предков», — заявил президент. Он подчеркнул, что Россия будет чтить и поддерживать ветеранов, где бы они ни жили.
После завершения парада Путин отправился в Александровский сад у Кремля, чтобы возложить венок к Могиле Неизвестного солдата. Также в Москве и других городах России по случаю Дня Победы пройдет акция Бессмертный полк.
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