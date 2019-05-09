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15:34 (мск), источник: ТАСС

Путин принял участие в шествии «Бессмертного полка» на Красной площади

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/ — Президент стал одним из участников акции в пятый раз.

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фотографий
35
фотографий
35
фотографий

Президент России Владимир Путин в этом году в пятый раз стал одним из участников шествия «Бессмертный полк». Глава государства прошел вместе с другими участниками акции по Красной площади, держа в руках портрет своего отца-фронтовика.

О важности таких акций и сохранения памяти в Великой Отечественной войне президент не раз говорил ранее. По его мнению, праздник 9 Мая объединяет все поколения россиян историей мужества, потому как у каждой семьи есть свои, родные герои, которые живут в их сердцах.

Для самого Путина, как и для абсолютного большинства россиян, Великая Отечественная война — тоже часть семейной истории. Российский лидер рассказывал, как его отец, Владимир Спиридонович Путин, несмотря на «бронь», дававшую ему освобождение от службы, пошел на фронт, как воевал и получил тяжелое ранение на Невском пятачке, где советские войска удерживали небольшой, но стратегически важный для будущего прорыва блокады Ленинграда плацдарм.

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Глава государства рассказывал и о своей матери, Марии Ивановне, пережившей блокаду, и о своем старшем брате, который умер от дифтерита в 1942 году. Сам Владимир Путин родился через семь лет после Победы.

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«Бессмертный полк»

История «Бессмертного полка» началась в 2007 году в Тюмени, тогда шествие проходило под названием «Парад победителей». В 2013 году акция распространилась на 120 городов. Годом позже на улицы с портретами родственников-фронтовиков вышли жители 500 городов в семи странах, а с 2015 года акция официально стала общероссийской.

Ожидается, что в этом году в Москве в акции примет участие порядка миллиона человек. В целом же «Бессмертный полк» уже вышел за пределы России. На сей раз к акции присоединилось свыше ста государств, где порядка 200 координаторов помогли провести мероприятие более чем в 500 городах. Люди из Копенгагена, Женевы, Рима, Стамбула, Лиссабона, Нью-Йорка, Манчестера, Торонто, Хошимина, Гонконга, пяти городов Израиля и других стран, в том числе Сирии, приняли в нем участие.

Только шествиями мероприятие не ограничивается: на сайте «Бессмертного полка» все желающие могут создать страничку своих родных и рассказать о боевом пути, жизни семьи до и после войны. Ежедневно здесь появляются тысячи новых историй.

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