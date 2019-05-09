19:46 (мск), источник: ТАСС
Более 10 млн человек приняли участие в шествии «Бессмертного полка» в России
МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/ — В рамках акции по всей стране состоялось 3,7 тыс. мероприятий.
Шествие «Бессмертный полк» в России собрало более 10 млн человек. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
«В акции по всей стране приняли участие более 10 млн человек», — сказала она. По ее словам, в рамках акции «Бессмертный полк» по всей России состоялось 3,7 тыс. мероприятий.
История «Бессмертного полка» началась в 2007 году в Тюмени, тогда шествие проходило под названием «Парад победителей». В 2013 году акция распространилась на 120 городов. Годом позже на улицы с портретами
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