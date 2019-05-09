Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Депутат Рады уехал на отдых в Крым и высказался об увиденном
Суд разрешил таранить «обочечников»
Почему не нужно надевать на детей гимнастерки и пилотки
Пригожин и Валерия и еще семь пар, сохранивших страсть в браке
В России перестали строить торговые центры. Почему?
12 главных песен ПобедыОни вдохновляли идти в бой и бороться за победу, хранили память о подвигах и потерях. Их знают и поют во всех уголках страны до сих пор
«Лучше бы я погибла»: пассажиры SSJ-100 рассказали о катастрофе
Началась драка: признание пассажира после трагедии
«Праздновать нечего»: Виторган дерзко высказался о Дне Победы
Осьминог «засосал» лицо блогерши за попытку укуса
Врач РФ прооперировал горло женщине, изнасиловал ее и не сел
В SVO экстренно эвакуировали ещё один суперджет
Кристину Орбакайте перепутали с Лаймой Вайкуле
В сети решили, что Оксана Федорова переборщила с уколами ботокса
Военные США применили лазерное оружие (фото)
Из космоса получен невероятный снимок (фото)
Россияне бросились скупать загородное жилье
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Фоторепортажи
34В Москве прошел Парад Победы
10Скончалась Элина Быстрицкая
19:46 (мск), источник: ТАСС

Более 10 млн человек приняли участие в шествии «Бессмертного полка» в России

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/ — В рамках акции по всей стране состоялось 3,7 тыс. мероприятий.

Шествие «Бессмертный полк» в России собрало более 10 млн человек. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«В акции по всей стране приняли участие более 10 млн человек», — сказала она. По ее словам, в рамках акции «Бессмертный полк» по всей России состоялось 3,7 тыс. мероприятий.

В прошлом году в шествии «Бессмертного полка» также приняли участие более 10 млн человек.

История «Бессмертного полка» началась в 2007 году в Тюмени, тогда шествие проходило под названием «Парад победителей». В 2013 году акция распространилась на 120 городов. Годом позже на улицы с портретами родственников-фронтовиков вышли жители 500 городов в семи странах, а с 2015 года акция официально стала общероссийской.

Читайте также

 Думаю, в самолет ударила молния- пассажир самолета Sukhoi Superjet 100
Она вышла замуж по заданию разведки, но брак оказался счастливым
Как прошла акция «Бессмертный полк» в России (фото, видео)
Лукашенко объяснил, почему не приехал на парад Победы в Москве
Фотогалерея: как прошел Парад Победы в Москве
Команда Зеленского сочла кнутом закон об украинском языке
Тест: хорошо ли вы помните стихи о войне
Назван простой способ сбросить лишний вес к лету
Овечкин и все-все-все
Звездная сборная на звездном турнире
Спорт
Сборная России по хоккею отдала дань памяти советским воинам Российские хоккеисты за день до старта ЧМ возложили цветы к воинскому мемориалу в Братиславе
Hi-Tech
В США показали боевой корабль будущего Пока только на бумаге.
Авто
Суд разрешил таранить «обочечников» Московский областной суд удовлетворил жалобу водителя, которого признали виновным в ДТП с «обочечником»
Кино
Защитники: 9 российских актеров, которым идет военная форма Выросло целое поколение российских актеров, на которых форменные гимнастерки и кители сидят не хуже, чем на звездах советского военного кино. Предлагаем посмотреть и оценить.
Недвижимость
Россияне бросились скупать загородное жилье
Что нужно выбросить из вашей спальни прямо сейчас
В России сироту поселили в квартиру без пола и окон
Почему газировка растворяет накипь в чайнике?
Дети
Как жили дети в эвакуации: невыдуманные истории Только в течение двух недель после начала Великой Отечественной войны на Восток отправили десятки тысяч детей
Леди
Тихие зори: женщины на войне Блогер и автор книги «Записки неримского папы» Олег Батлук о том, как всем нам тяжело далась война.
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь