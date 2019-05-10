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00:20 (мск), источник: Известия

Прощай, великий город: в Москве ушел из жизни журналист Сергей Доренко

В Москве на 59-м году жизни скончался один из самых ярких и одновременно неоднозначных журналистов постсоветской эпохи Сергей Доренко.

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Вечером 9 мая теле- и радиоведущий, ставший символом российских медиа конца 1990-х — начала 2000-х, умер после падения с мотоцикла в центре столицы. Смерть Сергея Доренко подтвердили представители радиостанции «Говорит Москва», главным редактором которой он работал с февраля 2014 года. Мотоцикл Triumph Bonneville, на котором ехал журналист, был приобретен им меньше месяца назад.

Свою журналистскую карьеру Сергей Доренко начал на телевидении — он был ведущим на разных российских каналах, однако популярность получил после запуска собственной передачи на ОРТ.

«Авторская программа Сергея Доренко» начала выходить в эфир осенью 1999 года и запомнилась зрителям резкой критикой в адрес московского мэра Юрия Лужкова и бывшего главы правительства РФ Евгения Примакова. Именно тогда журналист получил прозвище «телекиллер», которое и сам нередко использовал в свой адрес.

В 2000-е, уйдя с телевидения, Сергей Доренко стал известен как радиоведущий — он вел программы на «Эхе Москвы» и возглавлял «Русскую службу новостей».

В последние годы жизни, после ухода с поста главного редактора РСН, Сергей Доренко руководил радиостанцией «Говорит Москва».

Свой последний эфир он провел 6 мая — в качестве ведущего утренней программы «Подъем». Каждый ее выпуск начинался с приветствия: «Здравствуй, Великий город» — журналист всегда признавался в своей любви к российской столице.

9 мая 2019 года Сергей Доренко, передвигаясь на своем мотоцикле Triumph Bonneville по Садовому кольцу, «потерял управление, совершил выезд на встречную полосу и совершил столкновение с бетонным ограждением». Об этом со ссылкой на сотрудников ГИБДД сообщил руководитель радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. По предварительным данным, 59-летнему журналисту стало плохо за рулем. Прибывшие врачи «скорой помощи» уже не смогли ему помочь.

«Жил красиво, умер как рокер»

Одним из первых соболезнования в связи со смертью Сергея Доренко высказал мэр Москвы Сергей Собянин. «Погиб Сергей Доренко. Талантливый журналист, беспокойный, неравнодушный человек. Сергей любил наш город. Погиб как жил — на крутом вираже. Честно — страшно жалко. Как будто что-то потеряно. Безвозвратно», — написал столичный градоначальник на своей странице в соцсети Twitter.

В отечественной журналистике у Сергея Доренко были разные роли, отметил в беседе с «Известиями» генеральный директор радиостанции «Говорит Москва» Владимир Мамонтов.

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— В журналистике он понимал все — от ее самых запредельных высот до того, как она на самом деле устроена, — подчеркнул он. — Это был безмерно талантливый и образованный человек, который понимал, что сегодня зацепить читателя и слушателя можно только будучи ярким журналистом. Так он и жил, так он и говорил, так он вообще действовал.

Экс-председатель Союза журналистов России Всеволод Богданов вспоминает о Сергее Доренко как о человеке, очень увлеченном своей профессией.

— Он занимался активно журналистскими расследованиями, боролся с коррупцией. Не всегда умел побеждать, ему нелегко пришлось на этом фронте, — сказал он «Известиям». — Конечно, нужно выразить соболезнование коллегам по работе. Это имеет большое значение для тех, кто занимается нашей профессией.

Глава Московского союза журналистов Павел Гусев был знаком с Сергеем Доренко с 1990-х и запомнил его как яркого автора, своеобразно отражавшего ту непростую для страны эпоху.

— Сергей Доренко работал с олигархами и был ярчайшим представителем тех взглядов, в то время формировавшихся в новой России, — подчеркнул он в разговоре с «Известиями». — Он не отступал перед своими оппонентами, всегда рвался в бой, всегда имел свою точку зрения.

Павел Гусев признался, что неоднократно вступал в дискуссии с журналистом, но Сергей Доренко был «реальным представителем цеха, той новой журналистики, в которой он достиг высочайшего уровня».

— То, что его не стало — большая потеря для российской журналистики, — констатировал он.

Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев уверен, что Сергея Доренко можно по праву назвать Enfant terrible отечественной журналистики.

— Он умел быть всегда интересным и никого не оставлял равнодушным, — отметил политолог в беседе с «Известиями». — Великий человек, как бы и кто бы ни относился к нему и его творчеству. Последний из могикан. Жил красиво, умер как рокер.

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Для российской журналистики Доренко был сначала киллером, потом героем, потом богом, отметил в беседе с «Известиями» глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.

— Киллером в конце 90-х — когда он оказался, по сути, лучшим шоуменом, способным продавать зрителю политическую информацию. И если не одним из архитекторов будущей властной конструкции нулевых, то определенно участником этой стройки, — рассказал он. — Героем — во время событий вокруг «Курска», странных попыток репрессий (вокруг все того же мотоцикла) и поиска своей интонации в нулевые. Богом — когда показал способность придумывать новые форматы и становиться лучшим в них.

В результате, в возрасте, когда многие творческий проходят кризис или упадок, журналист пришел к максимальному профессиональному пику за все годы своей работы, отметил политолог.

Сергей Доренко будет похоронен в Москве на Троекуровском кладбище.

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