ABC: Джефф Безос представил прототип аппарата для высадки на Луну

01:20 (мск), источник: ТАСС
«Настало время вернуться на Луну, на этот раз, чтобы остаться», — заявил Безос на закрытом мероприятии для журналистов и работников космической сферы. Он продемонстрировал на сцене макет в натуральную величину аппарата для высадки на естественный спутник Земли. Посадочный модуль получил название Blue Moon.
Разработка аппарата, как подчеркнул Безос, «велась на протяжении трех лет».
Глава Amazon также заявил о том, что специально для посадочного модуля разработан двигатель, получивший название BE-7. Первый пробный запуск силовой установки будет проведен летом.
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В свою очередь, директор Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джим Брайденстайн отметил, что Соединенные Штаты установят свое постоянное присутствие на Луне. При этом, по его словам, «это не предполагает постоянного присутствия людей на поверхности Луны. «Это означает, что там будут наши роботы, луноходы, а также люди, которые будут возвращаться туда и обратно на продолжительное время, чтобы заниматься наукой», — пояснил глава американского космического ведомства.