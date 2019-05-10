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03:06 (мск), источник: РИА Новости

Виторган призвал отказаться от празднования Дня Победы

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Максим Виторган призвал отказаться от широкого празднования Дня Победы, поскольку, по мнению актера, нынешнему поколению отмечать «уже нечего». Об этом Виторган написал на своей странице в Instagram.

Источник: РИА Новости

Как утверждает артист, День Победы — это праздник тех, кто одержал ее и выстрадал, при этом он раскритиковал торжества за то, что их отмечают «с плясками и танчиками».

Виторган также заявил, что нынешнее поколение должно сочувствовать, помнить, приложить все усилия, чтобы трагедия 70-летней давности больше не повторилась, и предложил переименовать День Победы в «День тишины».

Артист выразил надежду, что когда-то человечество «повзрослеет» и будет отмечать победу над нацизмом с тихими воспоминаниями о героизме и подвиге народа.

Виторган закрыл свой пост для комментариев, сопроводив его изображением «красного мака» — символа победы над нацистами, принятого на Западе.

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Ранее президент России Владимир Путин после шествия «Бессмертного полка», собравшего по всей стране более 10 миллионов участников, заявил, что память о Великой Отечественной войне и подвиге народа нельзя вытравить, даже если захотеть.

«Практически каждую семью в нашей стране затронула трагедия войны, в каждой семье это есть, и помнить об этом мы будем всегда», — отметил глава государства.

Утром на параде Победы Путин заявил, что в ряде государств «осознанно искажают события войны, возводят в кумиры тех, кто, забыв про честь и человеческое достоинство, прислуживал нацизму, бесстыдно врут своим детям, предают своих предков».

Президент отметил, что «наш святой долг — защитить подлинных героев».

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