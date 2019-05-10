10:42 (мск), источник: ТАСС
Роспотребнадзор напомнил о способах защиты от перегрева в жаркие дни
МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/ — Эксперты советуют отказаться от жирной пищи, энергетических и алкогольных напитков, а также снизить количество мяса в рационе.
Роспотребнадзор выпустил памятку с рекомендациями, как избежать перегрева в жаркую погоду, текст опубликован в пятницу на сайте ведомства.
Это может негативно отразиться на здоровье людей, привести к обострению хронических заболеваний, а также к перегреву организма и ухудшению здоровья, подчеркнули в ведомстве.
«Во избежание указанных последствий рекомендуется соблюдение ряда простых, но эффективных профилактических мер», — говорится в сообщении. В частности, рекомендуется ограничить пребывание на открытом воздухе и надевать легкую светлую одежду. При нахождении в помещении необходимо его постоянно проветривать.
Помимо этого, Роспотребнадзор рекомендует отказаться от жирной пищи, газированных жидкостей с повышенным содержанием сахара, энергетических и алкогольных напитков, снизить количество мяса в рационе. Вместо этого специалисты советуют есть рыбу или морепродукты, фрукты, овощи и употреблять большое количество жидкости: чая, минеральной воды, морса, кисломолочных напитков с низким содержанием жира, отваров из сухофруктов, витаминизированных напитков.
«Приемы пищи желательно исключить в самое жаркое время дня, перенеся их на утро и вечер. Необходимо особо строго соблюдать гигиенические и технологические требования приготовления блюд и хранения пищи», — говорится в памятке.
В ведомстве также посоветовали посещать только кондиционируемые места массового скопления людей.
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