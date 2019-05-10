Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Что выяснилось о прошлом воевавшего деда Зеленского
Суд разрешил таранить «обочечников»
Почему не нужно надевать на детей гимнастерки и пилотки
"Меня мучает чувство, что я никому не смогла помочь"
В России перестали строить торговые центры. Почему?
12 главных песен ПобедыОни вдохновляли идти в бой и бороться за победу, хранили память о подвигах и потерях. Их знают и поют во всех уголках страны до сих пор
Фетисов прокомментировал приговор Кокорину и Мамаеву
Туристы с скандалом возвращаются с отдыха в Турции
Парад Победы в Москве закончился погодной аномалией с жертвами
Немец удивлен словами Путина на Параде 9 Мая
Врач РФ прооперировал горло женщине, изнасиловал ее и не сел
В SVO экстренно эвакуировали ещё один суперджет
Со слезами на глазах: звезды читают письма с фронта
Кристину Орбакайте перепутали с Лаймой Вайкуле
Суд разрешил таранить «обочечников»
Авто с самым коротким названием в мире (фото)
Как легко расстаться с домашним хламом
Названа главная опасность питерских коммуналок
Фоторепортажи
12Первая встреча лидеров России и КНДР
20При аварийной посадке в аэропорту Шереметьево сгорел самолет
10:23 (мск), источник: Коммерсантъ

Россия пожаловалась на запах спирта на МКС после стыковки Dragon-2

Россия отправила жалобу в национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) на запах спирта на Международной космической станции (МКС). Этот запах появился после стыковки Dragon-2, рассказал начальник Центра подготовки космонавтов Павел Власов «РИА Новости».

Источник: Reuters

«Да, насколько я знаю, из-за этого корабля произошел выброс в атмосферу МКС паров изопропилового спирта», — сказал господин Власов.

Начальник Центра подготовки космонавтов уточнил, что спирт в воздухе МКС обнаружили 3 марта, его концентрация составляла около 6 мг на куб. м. Для удаления запаха экипаж включил системы очистки воздуха, это позволило снизить содержание спирта в воздухе до 2 мг на куб. м.

Читайте также
На американском сегменте МКС возникла проблема с системой электропитания
Господин Власов отметил, что до стыковки Dragon-2 спирт составлял десятую долю мг на куб. м.

Ранее сообщалось, что при стыковке с Dragon-2 на российском сегменте МКС сработала сирена. Тогда специалисты предположили, что это могла быть поломка системы генерации кислорода, но позже решили, что произошло ложное срабатывание.

Космический корабль Crew Dragon стартовал 2 марта с космодрома на мысе Канаверал во Флориде (США). Ракета Falcon-9 вывела корабль на орбиту для стыковки с МКС. Первый полет корабля к МКС проходил без экипажа, место пилота занимает манекен по имени Рипли.

Справка
SpaceX Илона Маска запустила замену «Союзу»

Скоро США перестанут зависеть от России в космосе.

Читайте также

 Пилот сгоревшего SSJ 100 рассказал, что произошло
Опубликованы переговоры пилотов сгоревшего SSJ с диспетчером
КНР ответит на вступившие в силу пошлины со стороны США
Россию заподозрили в манипуляциях с валютой
Трамп отказался называть Россию врагом
Чемпионат мира по хоккею с участием россиян стартует сегодня
На президента Филиппин заполз огромный таракан
Определились все финалисты Лиги Европы по футболу
Виторган призвал отказаться от празднования Дня Победы
Овечкин и все-все-все
Звездная сборная на звездном турнире
Спорт
Самая звездная за годы. Россия постарается «вернуть корону» ЧМХ Четырьмя матчами в Братиславе и Кошице в пятницу стартует 83-й чемпионат мира по хоккею. Сборная России на групповом этапе будет играть в столице
Hi-Tech
В США показали боевой корабль будущего Пока только на бумаге.
Авто
Суд разрешил таранить «обочечников» Московский областной суд удовлетворил жалобу водителя, которого признали виновным в ДТП с «обочечником»
Кино
Защитники: 9 российских актеров, которым идет военная форма Выросло целое поколение российских актеров, на которых форменные гимнастерки и кители сидят не хуже, чем на звездах советского военного кино. Предлагаем посмотреть и оценить.
Недвижимость
Почему газировка растворяет накипь в чайнике?
Что нужно выбросить из вашей спальни прямо сейчас
Как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
В России сироту поселили в квартиру без пола и окон
Популярные темы на «Детях»
Одевать ли детей в военную форму 475
Про «нормальных» и людей ) 431
Отчёт по Крыму 205
«Небесный тихоход» 148
Леди
Тихие зори: женщины на войне Блогер и автор книги «Записки неримского папы» Олег Батлук о том, как всем нам тяжело далась война.
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь