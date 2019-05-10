Россия пожаловалась на запах спирта на МКС после стыковки Dragon-2

«Да, насколько я знаю, из-за этого корабля произошел выброс в атмосферу МКС паров изопропилового спирта», — сказал господин Власов.
Начальник Центра подготовки космонавтов уточнил, что спирт в воздухе МКС обнаружили 3 марта, его концентрация составляла около 6 мг на куб. м. Для удаления запаха экипаж включил системы очистки воздуха, это позволило снизить содержание спирта в воздухе до 2 мг на куб. м.
Господин Власов отметил, что до стыковки Dragon-2 спирт составлял десятую долю мг на куб. м.
Ранее сообщалось, что при стыковке с Dragon-2 на российском сегменте МКС сработала сирена. Тогда специалисты предположили, что это могла быть поломка системы генерации кислорода, но позже решили, что произошло ложное срабатывание.
Космический корабль Crew Dragon стартовал 2 марта с космодрома на мысе Канаверал во Флориде (США). Ракета Falcon-9 вывела корабль на орбиту для стыковки с МКС. Первый полет корабля к МКС проходил без экипажа, место пилота занимает манекен по имени Рипли.