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10:03 (мск), источник: Интерфакс

Отели Турции подорожают на 15% к высокому сезону

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU — Цены на турецкие отели в этом году начали расти уже в низком сезоне, к высокому сезону они увеличатся минимум на 10−15%, сообщили «Интерфаксу» в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Источник: Reuters

«Средняя цена номера в отеле в Турции в марте 2019 года составила 63,3 евро, что на 4,6% больше, чем в марте прошлого года. В Стамбуле средняя цена за номер — 73,9 евро. В то же время, в Анталье размещение чуть подешевело — до 47,8 евро (-3%)», — сказали в АТОР. В ассоциации ожидают, что с наступлением высокого сезона цены в турецких отелях вырастут за счет более активного притока иностранных туристов — как минимум на 10−15%.

«О повышении цен на этапе раннего бронирования сообщали и российские туроператоры. По их расчетам, летом 2019 года проживание в турецком отеле обойдется на 25−30% дороже, чем годом ранее», — отметили в АТОР.

В АТОР считают, что турецкие отельеры будут повышать цены, особенно для зарубежных рынков, поскольку хотят компенсировать потери в кризисные годы.
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На данный момент цены в турецких гостиницах все еще отстают от цен 2014−2015 годов.

«Повышение стоимости размещения в отелях Антальи на лето 2019 года уже составило как минимум 10%. Высокий спрос отмечен не только из России, Германии и Великобритании, но и из Польши, Австрии, Нидерландов и ряда стран Восточной Европы», — сказали в ассоциации.

В апреле турпоток в Анталью побил все рекорды предыдущих лет — курорт посетили около 1 млн иностранных туристов, что на 38% больше, чем в апреле 2018 года. Больше всего гостей приехало из России — 304,5 тыс. человек.

По данным министерства туризма и культуры Турции, с января по март страну посетили рекордные 319 тысяч российских туристов, это на 37% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В общей сложности с января по март в Турцию приехало почти 5,5 млн иностранных туристов, турпоток по сравнению с прошлым годом вырос на 4,3%.

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