СМИ назвали причину смерти Доренко

Умер Сергей Доренко
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Причиной смерти журналиста Сергея Доренко стала нарушение функций сердца — гемотампонада. Это скопление жидкости, препятствующее функционированию сердца. Выяснить это удалось после вскрытия. Об этом сообщили РБК два источника в бюро судебномедицинской экспертизы. Уточняется, что вскрытие прошло в морге при Троекуровском кладбище.
Журналист Сергей Доренко умер 9 мая в возрасте 59 лет. Вечером он ехал на мотоцикле по Москве и внезапно упал. Прибывшим врачам не удалось его спасти.
Сергей Доренко родился в 1959 году в Керчи. В 1991 году он пришел на телевидение. В течение нескольких лет он работал на «Первом канале» «Останкино», в программе «Вести», на CNN. С 1999 по 2000 год он вел программу «Время» на ОРТ, а потом занялся авторской программой. С 2008 по 2013 год он был главным редактором радиостанции «Русская служба новостей», с 2014 — радиостанции «Говорит Москва».
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